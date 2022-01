Caso Bianca: madre denuncia olvido de Salud para compra de medicamento prometido

Paola Giménez, madre de la pequeña Bianca, compartió a través de las redes sociales un video en el que demostró indignación porque el Gobierno no cumplió con la promesa de entregar un medicamento para el tratamiento de la niña. “Mi hija está con fiebre y cada día se siente mal. Me dice que ya me olvide del medicamento”, exclamó.

El medicamento que debe recibir Bianca es Trikafta, que fue prometido por el Ministerio de Salud. Según la madre, tiene información de la disponibilidad y precio del medicamento en DINAVISA, pero hasta ahora no tienen una respuesta favorable. La subrayó además que había consultado al Ministerio de Salud, pero le habían respondido que la gestión del medicamento todavía se encontraba en trámite.

“Qué es lo que se tiene que hacer para tener el medicamento, tiene que salir llorando y volver a suplicar para conseguir; ella ya no aguanta. Qué es lo que tanto esperan”, exclamó Paola.

Ante esta situación, en el video también se dirigió al presidente de la República Mario Abdo Benítez, a su esposa Silvana López Moreira, al Ministro de Salud Julio Borba y a todos los encargados que están relacionados al proceso de la entrega del medicamento. A todos les hizo recordar que Bianca necesita ese medicamento para sobrevivir.

En el video, la madre expresó que su hija ya no aguanta y a ella solo le importa la salud de la pequeña. “Voy a hacer cualquier cosa por mi hija”, finalizó.