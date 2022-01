Denunciarán en la Fiscalía supuesta “tragada” en Colegio de Escribanos

El Colegio de Escribanos denunciará esta mañana a los exdirectivos de este gremio ante el Ministerio Público por el supuesto desvío de fondos obtenidos por la venta de materiales de uso notarial y que no fueron remitidos a la Corte, lo que a su vez derivó en una demanda de rendición de cuentas de casi US$ 8 millones. Una auditoría externa del gremio corroboró que en 12 años no se enviaron a la Corte un poco más de US$ 3 millones.