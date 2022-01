Dos organizaciones se lanzan contra el subsidio a Clyfsa

En el manifiesto presentado al Congreso Nacional se insta a las autoridades pertinentes “a tomar medidas para eliminar el subsidio público a la empresa privada Clyfsa y a revertir la concesión de facto que ejerce en Villarrica; igualmente, se exige a no seguir subsidiando a la producción del hidrógeno, mal llamado verde; también a adoptar una política de no subsidio para industrias electro intensivas, a favorecer el uso de la energía eléctrica que genera masivamente empleo de calidad y en particular en el transporte y la movilidad eléctrica; y finalmente, propone ejercer la soberanía hidroeléctrica sin limitaciones, pues Paraguay es un país soberano”, según expresa el escrito.

Unos US$ 4,5 millones de subsidio por año, alegan

Como proyecto de declaración del Congreso, propone que se inste a la Corte Suprema de Justicia a expedirse en el caso del amparo promovido por Clyfsa contra la ANDE, que según los impulsores del manifiesto, significa un subsidio, porque el Estado paraguayo le está pagando a tal empresa privada, unos US$ 4,5 millones de dólares/año, valor en crecimiento, y que fomenta la extracción de nuestra principal riqueza natural, la energía hidroeléctrica, sin generar valor agregado ni empleo, así como tampoco aportes al IPS ni al fisco, para transformarla en minería de cripto monedas, acorde con la nota.

En segundo término, se propone “instar a las comisiones respectivas del Senado que den trámite al proyecto de ley que revierte a favor del Estado paraguayo la ilícita concesión a Clyfsa, concedida por la Municipalidad de Villarrica, en contravención a lo dispuesto por la Constitución Nacional”.

En su tercer artículo, las referidas organizaciones políticas, piden “instar al Poder Ejecutivo y a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a no otorgar tarifas subsidiadas a industrias electro intensivas, sean de minería para cripto monedas, hidrógeno mal llamado verde o cualquier otro uso intensivo de la energía eléctrica, sin generación de empleo en la misma medida que lo hacen las actuales actividades productivas, industriales y de servicio del país, sino que siempre reflejen los costos reales de la ANDE”. Agrega que, “en ningún caso se llegue a acuerdos de largo plazo con tarifas fijas ni subsidiadas, habida cuenta que en pocos años más el Paraguay carecerá de energía hidroeléctrica que exportar y la deberá generar o importar a elevados costos”.

Piden fomentar el uso de la energía para generar empleo

En el cuarto items, el proyecto de declaración propone que se inste al Poder Ejecutivo a fomentar el uso rentable de la energía eléctrica en industrias y emprendimiento empleo intensivos, que agreguen valor a la producción nacional, generen masivamente empleo de calidad con todos los derechos sociales que corresponde, con aportes significativos al Instituto de Previsión Social (IPS) y al fisco, particularmente para llegar a un transporte y movilidad eléctricos, incluyendo a todo su proceso industrial”.

Finalmente, solicita que se inste “al Poder Ejecutivo y a la ANDE a ejercer inmediatamente la soberanía que está garantizada en los Tratados de Yacyretá y de Itaipú, así como en el Acta de Foz de Yguazú, y a exportar nuestra energía hidroeléctrica que no consumimos a precio de mercado, como lo hacen actual y regularmente el Uruguay y la Argentina”.

La nota viene acompañada de las argumentaciones matemáticas y financieras con las que buscan sostener las argumentaciones de subsidio, entre otras tesis.

“Surge, la necesidad que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional el subsidio otorgado por jueces venales a Clyfsa, según solicitó ANDE ya en el 2018. La Corte, donde está la apelación realizada por ANDE en contra de la ilegal prórroga de la tarifa subsidiada a favor de Clyfsa, debería pronunciarse rápida y claramente, declarando los fallos de instancias inferiores inconstitucionales, porque no sólo son una gravosa estafa para el Estado paraguayo, sino que además viola el principio de la igualdad ante la ley, al privilegiar a una única empresa, por encima de todas las demás que están pagando religiosamente las tarifas según el Pliego N.º 21″, puntualiza.

Lea más: Criptomonedas no tienen curso legal, advierte el BCP

Réplica en defensa de Clyfsa

Para tener la versión de la contraparte en relación al manifiesto de la “Campaña Itaipú 2023, Causa Nacional” y la “Campaña Itaipú es también soberanía” - Partido Paraguay Pyahyrã, hemos contactado con el Ing. Nelson Cristaldo, por parte de la firma Clyfsa.

“No es sorpresa que Mercedes y Ricardo Canese cegados por su ideología anticapitalista y su eterno rechazo hacia las empresas productivas y eficientes se vuelquen una vez mas contra la Clyfsa de Villarrica”, empieza diciendo el descargo de Cristaldo.

El mismo destaca que se debe aclarar que los ciudadanos de Villarrica, que son suministrados por Clyfsa continúan pagando las tarifas del Pliego 20 de ANDE, vigente en los acuerdos de suministro de Clyfsa; debido a que los términos del Pliego 21 no se adecuaban a los a las cláusulas contractuales de suministro entre Clyfsa y ANDE. Es esto a lo que Canese llama estafa!. Pienso que debería de leer los antecedentes legales antes de hacer falsas acusaciones”, expresa Cristaldo.

“Es de conocimiento público que empresas de cryptoactivos están llegando a la ciudad de Villarrica. Es también cierto que Clyfsa ha implementado un sistema muy avanzado de suministro modulable que permite vender bloques de energía en horarios que la ciudad no utiliza esa energía; optimizando de esa forma los contratos de compra y venta de energía. Yo mismo fui parte del comité técnico encargado de diseñar este esquema de suministro”, argumenta el Ing. Nelson Cristaldo.

Agregó que el directorio de Clyfsa le había encomendado la optimización del suministro eléctrico en horarios fuera de punta de carga (horas en que la ciudad no utiliza energía eléctrica). Así fue como se desarrolló una nueva tarifa modulable, que permitiría vender energía en las horas que ninguna industria convencional estaría dispuesta a consumir (en horas de la madrugada incluyendo los fines de semana).

Reducción de costos marginales y venta de bloque ociosos

El Ing. Cristaldo también menciona que fue así como se logró reducir los costos marginales y vender bloques de energía ociosos a industrias no convencionales como el de las cryptomonedas. “Este modelo es utilizado en Canadá y sería un ejemplo de cómo los grandes sobrantes de energía en Paraguay podrían ser utilizados por estas empresas altamente sofisticadas. Resulta claro que la Ing. Canese no solo desconoce los pliegos tarifarios; sino además demuestra su completa ignorancia hacia lo que representa la optimización de recursos. Es claro que Canese prefiere seguir regalando energía a los países vecinos, antes que seamos nosotros los paraguayos los que utilicemos nuestra abundante energía barata”, replicó Nelson Cristaldo.

Igualmente, menciona que otro de los trabajos de optimización que se está realizando en Clyfsa es el otorgar tarifa industrial a los ciudadanos que minan cryptoactivos en sus hogares. Refiere que existen cientos de guaireños que utilizan esa tecnología de forma doméstica, como una fuente alternativa de ingresos, los “mineros domésticos”. Destaca que los mismos están transformando energía eléctrica en activos digitales.

“Lo interesante de esta propuesta técnica-económica es que podemos probar que a mayor consumo de energía, mayor es la optimización de los costos por inversión en infraestructura. Yo le invito a la Ing. Canese a que visite la Clyfsa de Villarrica para ver, por primera vez, cómo opera una empresa altamente eficiente con tecnología de punta y comprometida con los usuarios de la ciudad de Villarrica”, finaliza.

Lea más: ANDE plantea modificaciones al proyecto de ley, con media sanción, que regula la minería de criptomonedas