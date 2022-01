Querey: pase sanitario no, pero sí medidas que garanticen las actividades masivas

El diputado Hugo Ramírez (ANR) presentó el 6 de enero pasado un proyecto de ley que plantea establecer como exigencia que cada ciudadano presente un pase sanitario antiCOVID para acceder a eventos masivos y para poder ingresar del exterior a nuestro país. Este documento debe demostrar que la persona ya fue inmunizada con dos o más dosis.

El senador Jorge Querey, del Frente Guasu (FG), refirió que como bancada aún no tomaron ninguna postura con respecto al proyecto de ley.

Igualmente, afirmó que está en desacuerdo con la obligatoriedad de un pase sanitario que represente la obligatoriedad de la vacunación. Sin embargo, señaló que se deben establecer medidas que garanticen la realización de actividades en el marco de la pandemia.

“No estoy de acuerdo con la obligatoriedad de las vacunas, pero sí estoy de acuerdo con que hay que tener medidas especiales para garantizar las libertades en el sentido que hay actividades que requieren de cierto grado de aglomeración pero que, a su vez, son disparadores de contagio”, expresó.

¿Cuáles son estas medidas?

“¿Cuáles serían las medidas que te disminuirían las posibilidades de contagio en el caso de una aglomeración? Una es la vacunación, que es absolutamente importante porque los asintomáticos son un grupo que todavía no tenemos control. Los sintomáticos que tiene vacunas sabemos cómo actúa su organismo. En segundo lugar, un pase sanitario -voy a llamarlo pase porque está muy restringido lo de libreta de salud- que pudiera no ser solo la vacuna o no ser solamente el PCR; es decir, si querés irte a ver fútbol, se te exigen estas dos cosas”, declaró el senador.

Pase sanitario, ¿es inconstitucional?

Algunos sectores consideran inconstitucional la exigencia de un pase sanitario, ya que representa una vulneración de derechos.

Al respecto, Querey manifestó que -a su criterio- el pase sanitario no es inconstitucional. Sin embargo, afirmó que el debate sobre dicho proyecto debe centrarse en establecer medidas que acompañen la reactivación económica.

Por otra parte, señaló que en un “escenario ideal” la pandemia debe manejarse en nuestro país mediante datos epidemiológicos que brinden una sala de situación en tiempo real. Incluso, mencionó que planteó dicho proyecto a las autoridades sanitarias.

Ley de emergencia

El senador del Frente Guasu también se refirió a la intención de algunos legisladores de acompañar la aprobación de una prórroga de la ley de emergencia que solicitan desde el Gobierno, específicamente el Ministerio de Salud.

Afirmó que está en desacuerdo con la prolongación de la ley, pues argumentó que la intención del Gobierno con esta prórroga es seguir manejando fondos públicos con discrecionalidad.