Blas Llano se desmarca de Julio Acevedo, su hombre de confianza

Llano se mostró molesto e irritado hoy cuando se le consultó su relación con Julio Antonio Acevedo Hauron, actual miembro del Directorio Departamental del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por Alto Paraguay, elegido en 2021.

Acevedo Hauron, hombre de confianza de Blas Llano hace muchos años, fue detenido ayer junto con su hijo Julio Alejandro Acevedo Spaini como presuntos implicados en la red de narcotráfico en la que también está imputado el hijo del exdiputado Elvis Balbuena (PLRA), Fernando Enrique Balbuena Acuña, también afiliado liberal.

El senador liberal dijo que estos hechos no tienen relación alguna con los vínculos políticos que él pueda llegar a tener con Acevedo. “He visto la detención de Julio Acevedo por agentes de la Senad. Que él haya sido candidato o miembro del Directorio no tiene absolutamente nada que ver con una supuesta actividad ilícita suya, que lo determinará la justicia ordinaria”, expresó.

En otro momento, indicó que él no tiene “nada que aclarar” porque no tiene conocimiento alguno de las actividades de Acevedo. Sobre su apoyo en años anteriores, expresó que no puede tener “una bola de cristal” para conocer qué es lo que puede hacer o cómo actuará una persona.

“El vínculo (político con Llano) se tiene que demostrar de una forma jurídica y penal (…) Yo no tengo nada que aclarar desde el punto de vista del supuesto ilícito que cometió. Estoy súper sorprendido”, añadió Llano.

El senador liberal dijo que su posición personal es que “no cree” que Acevedo esté ligado a una red de narcotráfico ni que sea uno de los líderes del esquema. Sin embargo, en una posición casi contradictoria, indicó que cree que la Senad tiene evidencias y que por eso realizó la detención del político liberal.

Siempre sobre su vínculo político, sostuvo que el conglomerado que él encabeza no tiene relación alguna con una posible financiación con el tráfico de drogas. “Dentro de mi equipo político afirmo categóricamente que no; no sé los demás grupos políticos”, expresó.

Pese a defender a su hombre de confianza en lo personal, Llano dijo luego que “no le estoy eximiendo de responsabilidad, no me corresponde”, sobre Julio Acevedo.

En relación a Acevedo y Balbuena, Llano agregó que “puedo asegurar que ni Julio Acevedo ni Elvis Balbuena tienen ni un guaraní partido por la mitad para financiar a alguien”.

“Coincido que hay gente detrás que son los verdaderos dueños y patrones de ese tipo de cargamento. No los estoy eximiendo de responsabilidad, porque no me corresponde. Debe haber una investigación judicial (…) Demasiadas cosas hay detrás de esto, no podemos quedarnos en lo chiquito, en el morbo. Claramente no pueden ser estos tres los líderes de la operación”, apuntó el senador liberal.

Finalmente, informó que el Tribunal de Conducta del PLRA está oficiando para suspender la afiliación de Acevedo y la de su hijo hasta que se sustancie el juicio. “Si la condena confirma la acusación fiscal, se tendría que proceder a desafiliarlo. Si la condena decide su inocencia, se va a rectificar”, finalizó.