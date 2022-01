Camas de terapia para niños están ocupadas en un 90%

El director de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias del Ministerio de salud, doctor Ángel Núñez, explicó a ABC TV que en en el sistema público de salud hay 95 camas de terapia intensiva integradas para atender a pacientes pediátricos con diferentes patologías. Actualmente un 90% de los lugares están ocupados por distintas patologías, mientras que 3 son los pacientes con covid-19, que fueron asistidos por otras razones y, al hacerles el hisopado, resultaron positivo al virus.

Núñez explicó que las camas de UTI pediátricas se encuentran, hasta ahora, “en el Ineram (Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente) y el hospital pediátrico Acosta Ñu. En relación al aumento de casos, podríamos preparar también otros hospitales, como el hospital del Instituto de Medicina Tropical (IMT) y el Hospital Nacional, que sí, ya está recibiendo en este momento casos de covid”.

El médico consideró que ante el aumento de casos de ómicron y atendiendo que los niños no están aún vacunados contra el covid-19, no se puede saber cuál será el impacto de la enfermedad en la población pediátrica. “No podemos determinar qué tanto impacto va a tener en la población pediátrica, que aún no está vacunada, entonces sí, sería bueno contar con la ayuda del sector privado en caso de necesidad”, remarcó.

“Hay que recordar que las terapias intensivas pediátricas siempre mantienen una ocupación alta para cuadros polivalentes y no es fácil reubicar a los pacientes polivalentes para poder absorber en ese mismo lugar a los pacientes covid”, indicó Núñez. Detalló que los tres niños con covid, “no están con cuadros respiratorios agudos como tal, sino más bien son otros cuadros sistémicos, que dieron como hallazgo incidental el hisopado positivo para covid”.

Sanatorios privados no quieren recibir pacientes sin cobrar

Por su parte, Rodrigo Marín, de la Asociación Paraguaya de Sanatorios Privados, dijo a ABC TV que mientras el Ministerio de Salud no salde su deuda con ellos y no se renueve el convenio que había el año pasado, no recibirán pacientes derivados del sistema público en sus hospitales.

“Hoy no hay una ley para gasto cero de covid y tampoco hay convenio vigente firmado con el Ministerio. Por lo tanto, ninguna persona sin seguro puede acercarse a un sanatorio privado y solicitar la cobertura”, señaló tajante Marín.

“Escuchamos que el Ministerio de Salud había solicitado la prórroga de esta ley y volver a tener autorización para volver a firmar convenios con nosotros, pero va a ser financieramente imposible hasta tanto ellos no honren la deuda, que hasta hoy día no está saldada”, detalló el dirigente de los sanatorios privados.

“Se iniciaron los pagos a fines del año pasado; se pagó más o menos entre el 10 y el 20% de la deuda y hasta la fecha no continuamos recibiendo pagos, por lo cual va a ser imposible que nosotros volvamos a firmar un nuevo convenio o una prórroga del convenio que venció el 31 (de diciembre)”, culminó Rodrigo Marín.