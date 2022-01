Denuncian obras fantasmas en Villarrica

Entre las obras denunciadas como “fantasmas” por el jefe comunal figura la construcción de 1.000 metros cuadrados de empedrado que debían ser construidos frente a la Escuela Básica N° 5.281 “San Antonio” de Carovení Viejo, sin embargo, la obra no existe y por ella se pagó un total de G. 81 millones. Otros 1.000 metros cuadrados de empedrado figura ante la Escuela Básica N° 5.258 “San Francisco de Asís” de Costa Espinillo con un valor de G. 60 millones, pero tampoco se ejecutó, para esta misma calle figura en los documentos un desembolso de G. 160 millones para la construcción de un enripiado. Todos estos recursos fueron desembolsados en la era del exintendente Gustavo Navarro (ANR Añetete).

El intendente Benítez indicó que tampoco se pudo constatar la construcción de dos pozos artesianos en las compañías San Francisco y Rincón, cuyos valores alcanzan G. 640 millones en total. El dinero para la obra fue entregado a la Comisión de Desarrollo y Fomento “San Francisco Potrero”, presidido por Wilfrido Sanabria, a quien también se le transfirieron unos G. 450 millones para “construcciones varias dentro de la ciudad” ya bajo la administración del exintendente interino Alejandro Aguilera (ANR Añetete). Aunque no se especifica qué se hizo con el dinero o dónde se encuentran las obras efectuadas. No existen documentos respaldatorios, explicó Benítez.

Asimismo, comentó que a pesar de haber sido intimados por la Municipalidad, la comisión vecinal, cuyo presidente es Wilfrido Sanabria, se llamó al silencio y no dio respuesta alguna sobre el dinero o las obras.

“Constatamos que las obras no existen y no se sabe qué se hizo con el dinero, son obras fantasmas. Nosotros vamos a proceder a ampliar las denuncias que ya lo hemos presentado, hemos denunciado hechos punibles de causa penal ante la fiscalía y eso vamos a urgir”, anunció el Intendente.

“No hay obras fantasmas”

El exintendente Gustavo Navarro (2015-2021) aseguró que no existen obras “fantasmas”, al menos dentro de lo que fue su administración municipal; “no creo que haya obras fantasmas, a lo mejor hubo una confusión, porque mucho ocurrió que tal obra se debía hacer en tal lugar, pero finalmente se cambió a otro sector por mayor necesidad o a pedido de la gente. En un caso de empedrado ocurrió que la Gobernación también iba a empedrar tal calle y por esa razón la Municipalidad lo hizo en otro lugar, puede ser el mismo caso”, argumentó el exjefe comunal.

Con relación a los empedrados que no existen, dijo que evidentemente sí firmó el pago para la orden de inicio de la obra, “veo que esa obra es de febrero del año pasado, yo firmé las obras de inicio y pago de los mismos, pero después renuncié a mi cargo y la otra administración debía controlar si las obras se hicieron o no, porque se hicieron a través de comisiones”, alegó Navarro e indicó que igualmente investigará si las obras se hicieron en otro lugar o no.

Por su parte, Alejandro Aguilera, quien estuvo como intendente interino desde el 16 de febrero al 9 de noviembre del 2021, negó que existan obras fantasmas y alegó que las denuncias realizadas por Benítez corresponden a la administración de Navarro, “yo no puedo adivinar si la administración anterior ha hecho empedrados o enripiados en la ciudad, yo realicé varias obras donde había necesidad y la gente lo pedía, como en el caso del ripio que sí está”, alegó Aguilera.

Con relación a los G. 450 millones que desembolsó para “construcciones varias” a favor de la Comisión de Desarrollo y Fomento “San Francisco Potrero”, aseguró que las obras sí existen y que lo va a demostrar, pero recién “una vez que el presidente de la comisión Wilfrido Sanabria me traiga los documentos iremos a verificar las obras que sí existen”, puntualizó Aguilera.

