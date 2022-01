Ladrones asaltan a chofer de Bolt y se llevan su vehículo, que luego fue recuperado

Resultó víctima Cristian López, un conductor de 36 años que estaba trabajando a través del sistema Bolt, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

Del poder de López fueron robados su vehículo, su teléfono y su billetera con la recaudación del día, unos G. 650.000. Fueron dos ladrones los que lo encañonaron con un arma de fuego y un machetillo para llevarse su vehículo: un Toyota modelo Ractis. El hecho sucedió alrededor de las 22:30 de ayer.

“Me pidieron el servicio en la zona de Itauguá dos muchachos. El destino era la zona del Centro de Salud de Pindolo, Areguá, y cuando llegué allí me dijeron que la casa de ellos era a 20 metros. En eso, uno de los ellos me encañona con pistola de hacia atrás y el otro saca un machetillo y me dice que me baje”, recordó López.

“El auto tiene bloqueo, yo saqué la llave. Tenía un presentimiento. Saqué la llave y puse en mi bolsillo. Ni bien salieron, ellos rajaron con el auto. Hubo una vecina que vio cómo me estaban asaltando y, gracias a Dios, llamó rápido al 911 y allí hicieron un patrullaje rápido. Yo les avisé a ellos que el auto iba a andar unos 20, 25 minutos, hasta que corte. Se ve que pillaron y abandonaron el auto”, continuó.

El vehículo fue encontrado luego por la Policía en la zona del Parque del Sol, en Capiatá, donde fue inspeccionado por los intervinientes.

“El que tenía el machetillo se subió adelante, llevó el teléfono, los documentos del auto, mi billetera. Tuve suerte de encontrar mi vehículo. Llevaron el autorradio. Es la primera vez que me pasa, estoy en la aplicación hace seis meses. Me dedico solamente a esto, el auto es nuevo, estoy pagando. El teléfono que retiré estaba pagando a cuotas, perdí todo esto”, finalizó López.