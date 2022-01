Policías y exfuncionarios municipales integran ONG elegidas por Pipo Díaz V.

Varios efectivos policiales en actividad y exfuncionarios de la Municipalidad de Caazapá integran las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) elegidas por el gobernador, el velazquista Pedro “Pipo” Díaz Verón, para recibir parte de US$ 2.000.000 del fondo covid. El jefe departamental, al ser consultado al respecto, dijo no conocer este pequeño gran detalle.