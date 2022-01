ONG deben destinar 90% del aporte del Estado a inversión y gastos misionales

La cartera económica dio a conocer un informe este jueves en donde detalla parte de las disposiciones establecidas para las ONG en la Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que entró en vigencia este mes.

Establece que las ONG destinarán el 90% de los recursos transferidos por el Estado para gastos misionales y/o inversiones inherentes a los planes de acción declarados en el proyecto presentado para el ejercicio fiscal en curso y solo el 10%, como máximo, podrá ser asignado a gastos administrativos.

“Estas organizaciones no podrán destinar fondos o recursos del Estado a actividades distintas a las previstas en los Planes de Acción declarados en el proyecto presentado para el presente ejercicio fiscal”, advierte Hacienda.

Explica que todas las ONG, asociaciones, fundaciones, instituciones, comisiones vecinales u otras personas jurídicas privadas sin fines de lucro o con fines de bien social deberán presentar rendiciones de cuentas bimestrales por los fondos recibidos y los gastos realizados ante la Contraloría General de la República (CGR).

Además, las copias de rendición visadas por la Contraloría deberán presentar a las Unidades de Administración y Finanzas (UAFs) y/o a la dependencia responsable de la administración de la institución aportante para los desembolsos siguientes y sus fines pertinentes.

Informe semestral a organismos

La nota también menciona que deberán informar semestralmente a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) relacionados misionalmente, sobre los recursos financieros recibidos y la aplicación, así como también sus proyectos, propuestas, metas y resultado esperado. “Las documentaciones serán presentadas digitalmente en el sistema habilitado para el efecto”, aclara.

Señala que en el caso de que las entidades beneficiarias no den cumplimiento a lo establecido, las Unidades de Administración y Finanzas y/o Subunidades de Administración y Finanzas de las Entidades aportantes, no presentarán ante la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda las solicitudes de transferencias de recursos, en tanto dure el incumplimiento.

“A los efectos de establecer un mejor control de las transferencias, las Comisiones de Cuentas y Control de ambas Cámaras del Congreso Nacional y la Comisión Bicameral de Control de Ejecución de los Gastos Sociales serán encargadas de la fiscalización y seguimiento de la utilización de los fondos asignados a estos organismos”, indica el informe de Hacienda.

El presupuesto 2022 asigna G. 51.764 millones (US$ 7,5 millones al cambio vigente) como aportes para 124 organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que representa un aumento del 14% con relación a lo asignado el año pasado, de G. 45.403 millones (US$ 6,5 millones) para 127 entidades privadas.