Paraguay ya canjeó la totalidad de recursos de los “derechos especiales de giro” del FMI

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, informó este viernes durante una conferencia de prensa virtual, que el año pasado se canjearon los DEG y que la cartera recibió los fondos en su totalidad.

La operación de canje, realizada por el propio FMI, se habría efectuado entre noviembre y diciembre último, atendiendo que el BCP otorgó un adelanto a cuenta de los DEG en octubre por un monto de G. 800.000 millones (US$ 16,2 millones en ese entonces).

Lea más: Hacienda pidió al BCP un adelanto de G. 800.000 millones

Nuestro país debía canjear los DEG por dólares para su utilización y mientras este proceso se llevaba a cabo, el BCP adelantó el referido monto para empezar la ejecución de los programas previstos.

Haas, en ese sentido, también indicó que el adelanto ya fue devuelto a la banca matriz una vez disponibles los recursos y lo restante se asignaron al destino establecido en la ley.

El FMI otorgó US$ 250 millones en DEG que se destinaron a financiar parte de los programas contemplados en la Ley N° 6809 que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la pandemia del covid-19.

Lea más: Promulgan ley de consolidación y descartan pago de subsidio a trabajadores gastronómicos

La normativa entró en vigencia en setiembre de 2021 y contemplaba programas a ser ejecutados por un monto total de US$ 365 millones, que además de los recursos del FMI, preveía emisión de bonos del Tesoro por US$ 25 millones, reprogramaciones presupuestarias y aportes de entes públicos.

Los recursos habían sido asignados de la siguiente manera: US$ 264 millones para salud y programas sociales y US$ 45 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS) para subsidio a trabajadores formales suspendidos, US$ 8 millones para subsidio el 50% del consumo de ANDE y Essap por seis meses para los sectores gastronómicos, eventos, turismos, hoteles y servicios, entre otros; US$ 20 millones para el fondo para Mipymes y cuentapropistas, US$ 25 millones para el Fogapy y US$ 3 millones para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).