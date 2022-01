Diputado cuadruplicó su patrimonio en tres años con contratos públicos

En abril de 2015, cuando Ever Juan Aricio Nogera fue contratado como funcionario de la Justicia Electoral (pero comisionado al Congreso) presentó una declaración jurada de bienes y rentas en donde detalló que tenía bienes por valor de G. 4.486.950.000 y deudas por G. 590.000.000, por lo que su patrimonio neto era de G. 3.896.950.000.

En ese entonces tenía cuatro inmuebles a su nombre: tres en Villarrica y uno en San Juan Nepomuceno. También poseía siete vehículos, de los cuales cuatro eran camiones de carga. Además, declaró 180 cabezas de ganado, capital en bancos y acciones de la empresa Grupo Katupyry SA.

Ya en julio de 2018, dos semanas después de jurar como diputado, declaró que sus bienes aumentaron a G. 16.192.900.000 y sus deudas prácticamente se congelaron, pues detalló pasivos por G. 620 millones. Su patrimonio neto era ya de G. 15.572.900.000, lo que representó un incremento sideral del 300% en apenas tres años.

En esta última declaración jurada de bienes y rentas detalló que poseía G. 3.500 millones en cuentas bancarias. Aumentó a 7 inmuebles, uno más en Villarrica y en San Juan Nepomuceno y otro en Areguá, valuados en su conjunto en G. 6.350 millones. De siete vehículos, pasó a tener 22 con la adquisición de más camiones y maquinarias viales. En automotores declaró G. 3.520 millones.

No aumentó su hato ganadero, que se mantuvo en G. 450 millones, pero sí su capital en acciones empresariales, que subió de G. 950 millones a G. 1.550 millones. Figura como dueño de las empresas Ñande Yby Paraguay SA y de Itapoty SA.

Al asumir como legislador, Itapoty SA seguía a su nombre de acuerdo a su propia declaración jurada, pero Noguera asegura que vendió esta última empresa (valuada en G. 950 millones) a sus cuñados Benedicto y Dora Cáceres, hermanos de su esposa María Cáceres. Igualmente, se sospecha que solo fue una simulación y que sus familiares políticos son solo prestanombres. Le pedimos una copia de la transferencia y se comprometió en pasar los documentos, pero hasta el momento no lo hizo.

Contratos públicos por más de G. 20.000 millones

Además de las empresas Katupyry, Ñande Yby Paraguay e Itapoty SA. Ever Noguera tenía una empresa unipersonal con varios nombres de fantasía y también era subcontratado por la empresa Gercom Ingeniero y Asociados de Esteban Ermindo Gertopan Gómez, según reconoció el diputado en varias ocasiones.

De igual forma, fue accionista en la Empresa de Servicios SA (ESSA) ligada al senador Rodolfo Friedmann Alfaro (ANR, Añeteté) y con ello también está involucrado en el escándalo por el caso de la merienda escolar. Noguera vendió su parte de acciones, pero la Fiscalía sospecha que junto a Friedmann seguía manejando la empresa a través de testaferros y por esta causa fue imputado, aunque no corrió su desafuero.

Sus cuatro empresas (Katupyry, Ñande Yby Paraguay, Itapoty SA y la unipersonal) suman contratos públicos por valor de G. 19.328.928.861, de acuerdo al listado de adjudicaciones del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Y solamente son los que se hicieron a través de la Ley de Contrataciones Públicas, pues estas firmas también fueron beneficiadas con adjudicaciones a través de aportes a comisiones que no se llaman a licitación. En Villarrica, por ejemplo, recientemente saltó que Itapoty SA y Ñande Yby Paraguay estuvieron a cargo de obras por valor de G. 1.200.148.499 solo en el 2020 y 2021, según reveló días atrás el intendente Magín Benítez (PLRA), quien también aclaró que hay muchas más contrataciones irregulares que pronto se darán a conocer.

En su mayoría, los contratos corresponden a licitaciones con municipalidades de Guairá y la Gobernación de Guairá. En menor medida hay comunas de Caazapá y la Gobernación de ese departamento, así como algunos municipios e instituciones de otras partes del país. Sus principales servicios son obras viales y escolares, como también la dotación de almuerzo y merienda escolar.

A todo esto, hay que sumarle las subcontrataciones públicas, pero es imposible calcular con cuántos contratos fue beneficiado indirectamente. Las empresas en donde fue accionada y en donde estaba vinculado, ESSA y Gercom, suman en conjunto contratos con instituciones públicas por G. 98.757.033.485, también según la DNCP.

Salpicado con obras fantasmas

Las empresas Itapoty SA y Ñande Yby Paraguay SA, propiedad de Ever Noguera según su propia declaración jurada, se vieron envueltas en una serie de obras fantasmas que denunció días atrás el nuevo intendente de Villarrica. Inicialmente se informó que Itapoty recibió G. 362.329.760 de una comisión vecinal a través de la cual el entonces intendente Gustavo Navarro (ANR, Añeteté) adjudicó sin llamar a licitación pública proyectos que no existen, están inconclusos o no pueden ser ubicados.

Pero días atrás saltaron documentos que revelan que se le pagó al menos G. 863.080.999. A esto se suma que Ñande Yby Paraguay recibió por lo menos G. 337.067.500 por otras obras que no se encuentran y que también se sospechan son obras fantasmas, según las documentaciones que dio a conocer esta semana la Municipalidad de Villarrica.