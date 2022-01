Electrocución en Costanera: Municipalidad alega “deficiencia de origen” e insiste en responsabilidad del MOPC

La Municipalidad de Asunción presentó ayer su informe pericial al Ministerio Público referente a la muerte de una joven de 18 años tras recibir una descarga eléctrica por tocar una columna lumínica instalada en la Costanera.

El informe, elaborado por el ingeniero electricista Humberto Berni, refiere que la muerte fue debido a que un artefacto de la columna no contaba con aislamiento, lo cual produjo la falla eléctrica.

Además, indicó el técnico en electricidad que la muerte pudo haber sido evitada si la columna contaba con un Sistema de Puesta Tierra (SPT), el cual –subrayó- es de carácter obligatorio para este tipo de instalaciones.

Deficiencia de origen

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, señaló esta mañana a ABC que la falta de instalación del SPT en la columna es una deficiencia de origen de la infraestructura; es decir, dicha falla ya se originó durante la ejecución de la obra, que fue llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Incluso, Mora señaló que, si bien hay conexiones irregulares en la Costanera, realizaron la verificación de otras 10 columnas y ninguna de ellas contaba con el sistema de puesta a tierra, por lo que remarcó que es una deficiencia que ya proviene de cuando la obra había sido ejecutada por el MOPC.

“Hay conexiones irregulares, eso hay que decirlo, pero esta falla es de origen estructural; se controlaron 10 columnas y las 10 presentan la misma situación”, sostuvo.

MOPC debe determinar el responsable

En ese contexto, el funcionario municipal indicó que ya solicitaron al Ministerio de Obras Públicas la realización de una revisión contractual a fin de determinar al responsable de la falta del SPT en las columnas, ya sea la empresa contratada para la instalación o los encargados de la verificación de la obra.

Explicó que la Comuna no puede llevar a cabo la verificación debido a que la obra aún no fue entregada de forma oficial por el MOPC. Además, indicó que dicha tarea corresponde a la institución que ejecutó la construcción. No obstante, no descartó que desde la Municipalidad promuevan una denuncia innominada ante la Fiscalía.

Mora indicó que también ya solicitaron al Ministerio de Obras Públicas la realización de un relevamiento y posterior mantenimiento de las instalaciones. “Existe una garantía de obra y por ello hemos consultado al MOPC al respecto. Hay que ir identificando responsables y luego ir dando correcciones”, declaró.

Asimismo, indicó que las columnas sin el sistema SPT y otras instalaciones que podrían presentar la misma falla ya fueron desconectadas de conexiones eléctricas hasta que sean verificadas, a fin de evitar nuevos incidentes.