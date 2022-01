Cierran temporalmente el Cerro Tres Kandú tras asalto a turistas

La firma privada “Naturaleza Pura SA”, representada por Nilda López, encargada de la explotación turística del cerro Tres Kandú que está asentado dentro de las Reservas de Recursos Manejados del Ybytyruzú en el distrito de General Eugenio A. Garay, Guairá, anunció que el establecimiento cerrará sus puertas al público hasta tanto se esclarezcan los hechos acontecidos el sábado pasado, cuando cuatro turistas fueron asaltados por un grupo de encapuchados fuertemente armados. La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público.

López contó que el sitio turístico permanecerá cerrado con el fin de coadyuvar con la Policía y la Fiscalía en las investigaciones y se puedan aclarar los hechos y principalmente llegar a los responsables. Además, garantizó que luego de la reapertura habrá más control, con refuerzo de guardias para mayor seguridad de los turistas.

Según la denuncia hecha por una de las víctimas, Montserrat Encina, fueron embocados con sus amigos por al menos cinco personas a cara cubierta y fuertemente armadas unos 15 minutos después de haber llegado a la cima del Tres Kandú. Los malvivientes actuaron con mucha violencia e inclusive a uno de los jóvenes lo tiraron al suelo con las manos sobre la cabeza, mientras le apuntaban con las armas.

Los delincuentes se llevaron dinero, celulares y otros objetos de valor de los turistas. No obstante, las víctimas celebraron que no hubo heridos. Igualmente, no opusieron resistencia, pero lamentaron la poca seguridad del lugar.

El cerro Tres Kandú es el pico más alto del Paraguay, con 842 metros sobre el nivel del mar, y forma parte de la Cordillera del Ybytyruzú. Se encuentra en el distrito de General Eugenio A. Garay, Guairá, límite con el departamento de Caazapá. Es uno de los principales puntos turísticos de la zona y cientos de turistas lo visitan durante todo el año.