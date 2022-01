En el Paraná ya no se puede navegar y en el río Paraguay la situación es crítica

El presidente del gremio, Esteban Dos Santos, señaló a ABC Color que el nivel de agua en el río Paraná está muy bajo, situación que impide la navegabilidad al sur de la represa de Yacyretá. Asimismo, indicó que está casi cerrado el canal de navegación en zona de la confluencia con el Paraguay, donde hay una draga que está trabajando.

“Actualmente allí se está haciendo una obra de emergencia, pero no es un trabajo correspondiente a la licitación de dragado de ese tramo de río Paraná, porque el llamado para estas obras está sumamente retrasado”, explicó.

Justamente, recién el lunes último el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió las ofertas de los interesados para el dragado del Paraná, donde se presentaron las empresas T y C, de Francisco Griñó y Tosa, de Conrado Hoeckle. Esta licitación se convocó tras la cancelación de otro llamado, tras una protesta presentada.

“Recién fue la apertura de ofertas y solo hubo dos oferentes. Aún no está adjudicado por ende tampoco tienen los contratos. Estimamos que las obras iniciarían recién en un par de meses, eso dependiendo de cómo avance el proceso en MOPC”, expresó.

Por otro lado, indicó que esto afecta las exportaciones del país y genera sobrecostos al comercio exterior. “La situación en el Paraná es que no se puede navegar, por lo tanto, la exportación de nuestro país que se realiza desde los puertos sobre el Paraná no puede concretarse. La carga tiene que salir por puertos sobre el río Paraguay, con sobrecosto logístico o no sale por el momento”, expresó.

En el río Paraguay también se complica la navegación

En el caso del río Paraguay, mencionó que la situación también se complica por la bajante, aunque allí se están realizando las tareas de dragado.

“En el río Paraguay continuamos con serias restricciones de calado en la navegación. Actualmente, en el norte, en un paso que ya fue dragado dos veces, denominado La Bretona, hay gran dificultad y en el sur la desembocadura del río Bermejo, dónde se están varando muchas embarcaciones constantemente”, explicó.

En este caso, resaltó que tienen que mantener un cargamento entre el 40% y 55% de la capacidad, dependiendo del tipo de embarcación y de la carga.

Recordemos que los trabajos en el río Paraguay fueron adjudicados a tres empresas en enero del año pasado: TyC por G. 38.205 millones (Francisco Griñó, con el 45% de las obras), Tosa por G. 29.715 millones (Conrado Hoeckle, con el 35%) y Arte y Estructura SA por G. 16.980 millones (Oscar Narciso Cohene Mendoza, con el 20%), a través de la modalidad de contrato abierto, con abastecimiento simultáneo. Los trabajos avanzan en tres frentes desde mayo de 2021.