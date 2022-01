Falta de transparencia del Gobierno genera posturas antivacuna, dice Richer

La Cámara Alta debe tratar este miércoles, desde las 09:00, la aprobación de un proyecto de ley que permitirá, entre otras cosas, la compra de los biológicos pediátricos contra el COVID. En ese sentido, Richer conversó este miércoles con ABC Cardinal y lamentó que no haya un debate más amplio sobre la cuestión de compra de vacunas y las condiciones en que se realizan estas adquisiciones.

El legislador manifestó que los laboratorios redactan contratos leoninos y que “irregular es una forma elegante de decir” sobre cómo están compuestos estos documentos que permiten la adquisición de las dosis.

Richer recordó que cuando el Senado trató una ley especial que permitía la compra de vacunas entre 2020 y 2021 ya se habló sobre esta cuestión, aunque no tuvo la trascendencia que tiene ahora.

“Cuando nos impusieron en aquella sesión, cuando tratamos por primera vez el tema de las vacunas, habíamos advertido de esa situación. Los grandes intereses hacen un negocio del tema COVID y les ponen a los estados con las manos arriba indicando hasta qué vacuna comprar, pero hay otras opciones, inclusive con las vacunas pediátricas”, sostuvo.

En manos de las multinacionales

“Tanto se habla de soberanía, pero en este caso estamos en manos de las multinacionales, de grandes empresas nacionales y de la aquiescencia del Gobierno”, lamentó Richer horas antes del tratamiento del proyecto de ley que permitirá la compra de las vacunas pediátricas contra el COVID.

“Este es uno de los momentos en que se hace más evidente (la presión de las farmacéuticas multinacionales): o hay que actuar en función de los intereses de los grandes grupos o por los intereses del pueblo paraguayo. Creo que eso repercute sobre una buena parte de la ciudadanía sobre este tema”, añadió.

Generan posición antivacuna

Los casos de corrupción que se suceden en el Gobierno y la falta de transparencia generan un descreimiento de la población en la campaña de vacunación, opinó el legislador de izquierda.

Richer manifestó que, si bien muchos se oponen a recibir las dosis por otros motivos, uno de los que influyen es la falta de transparencia en los procesos de compra.

“Acá pensamos que la gente no se quiere vacunar, pero hay un problema en la relación del Estado, en la comunicación con la gente. La gente dice: ‘Este es un negociado’, tal vez para negarse a la vacunación, pero esa es la percepción de la gente. Desde el Estado no se tuvo la suficiente transparencia. Mucha gente no cree en la gestión que hace el Gobierno sobre la vacuna”, subrayó.

Finalmente, indicó que, si bien en una sesión extraordinaria no puede desarrollarse un debate libre, el tema de las vacunas puede ocupar un espacio en el encuentro que tendrán hoy, desde las 09:00, en Senado. Richer finalizó estimando que la versión de la ley que se prevé aprobar hoy es la de Diputados, que eliminó un artículo que habilitaba al Ministerio de Salud a contratar personal para reemplazos, ya sea por renuncias o por fallecimiento. “La tendencia es apurar esto y aprobar la versión de Diputados”, concluyó.