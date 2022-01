No todas las escuelas estarán listas para el inicio de clases, admite Brunetti

Esta mañana, en su visita a la escuela 1361 de Ypacaraí, Cordillera, que será parte del proyecto de jornadas extendidas, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, insistió en la importancia de que los niños estén en el aula. También habló de la relevancia de que los chicos de 5 años y más ya puedan vacunarse contra el covid desde la semana que viene. Igualmente, señaló: “necesitamos tener a todas nuestras escuelas en buenas condiciones para poder recibir el 21 de febrero a nuestros estudiantes”.

Sin embargo, el ministro asumió que “lastimosamente no tenemos todos los recursos para poder resolver todas las situaciones. Cuando vos me hablás de un techo caído, me hablás posiblemente de una necesidad de una reparación y esa reparación se hace con recursos económicos. En periodo de pandemia, esos recursos económicos se han priorizado para el sistema de salud”.

Un aula por día de mandato

Brunetti afirmó que “sí nosotros tenemos inversiones que hicimos; hemos iniciado 354 nuevas aulas, por ejemplo. Nosotros tenemos dentro de la Unidad Ejecutora de Proyectos inversiones en aulas que nos permiten inaugurar un aula por día hasta el final del mandato de este gobierno, realmente se invirtió en el sistema educativo”.

“Realmente se invirtió en el sistema educativo, pero quizás no en la medida en que sea necesario para poder garantizar que no vamos a tener ningún problema dentro de las escuelas. Quizás sí vamos a tener. La escuela que no esté en condiciones, vamos a tener que seguramente reorganizar a esa escuela, quizás en algún caso mandar a esos estudiantes a una institución que sí esté en condiciones y quizás, en algún caso, mantener el sistema híbrido”, agregó sin embargo el ministro Brunetti.

Miembros del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) iniciaron esta semana un recorrido para verificar el estado en que se encuentran las escuelas. Instituciones educativas de San Lorenzo, Lambaré y Ybycuí, con falencias en el sistema eléctrico, los sanitarios destrozados, aulas en peligro de derrumbe, techos rotos, está denunciando el presidente del gremio, Miguel Marecos.