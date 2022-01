San Bernardino: Policía reconoce falla ante presencia de narcos y anuncia “corte de cabezas”

Presuntos sicarios efectuaron disparos anoche contra un grupo de personas en la sede del anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, donde se desarrollaba el “Ja’umína Fest”. El tiroteo dejó como saldo entre cuatro y cinco heridos, además de dos muertos, entre ellos la conocida “influencer” Cristina “Vita” Aranda.

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, reveló esta mañana que la Policía Nacional ya tenía información de inteligencia sobre la presencia de “fronterizos” en zona de San Bernardino y que estos pretendían instalarse en una vivienda.

Incluso, en redes sociales recorre la captura de un chat de un supuesto arrendador de viviendas de San Bernardino, en el que este insta a sus colegas a cuidarse por la presencia de narcos.

Al respecto, el subcomandante de la Policía, Gilberto Fleitas, desmintió a Giuzzio, pues indicó que no contaban con dicha información hasta anoche, por lo que ya ordenaron este lunes que agentes investiguen al respecto.

Falla de inteligencia

Igualmente, reconoció que el trabajo de inteligencia policial fue deficiente, atendiendo a que si se llevaban a cabo las medidas preventivas se podría haber evitado el presunto ajuste de cuentas entre narcotraficantes en un evento masivo como el desarrollado ayer en el anfiteatro.

En ese sentido, prometió intensificar los trabajos para evitar nuevos episodios como el de anoche y agregó que se tomarán medidas en caso de hallarse negligencia en la Policía.

“Vamos a acentuar al máximo el trabajo. Tenemos que cortar cabezas en estos casos, no importa quién sea. La Policía con el Ministerio Público van a estar actuando con toda la fuerza a los efectos de generar respeto y que estas personas no acudan a estos sitios y que no ocurran este tipo de hechos”, declaró.

Fleitas también señaló que no es la primera vez que tienen registros de la presencia de brasileños sospechosos en Asunción y alrededores. Afirmó que en algunos casos intervinieron y en otros no se realizaron procedimientos debido a que los identificados no contaban con antecedentes en nuestro país.

¿Se suspenderán nuevos eventos?

El subcomandante fue consultado si la Policía recomendaría la suspensión de nuevos eventos que se deben realizar en el anfiteatro de San Bernardino y señaló que no depende de dicha institución disponer tal decisión.

Así también, refirió que en el transcurso de la semana se reunirán las autoridades correspondientes para analizar cuál será la decisión a tomar en torno a estos eventos próximos, como el “Reciclarte”, que se prevé desarrollar este fin de semana.

Estaba en el sitio inadecuado

El subdirector de la Policía, Crio. Gilberto Fleitas, señaló que el objetivo principal de los presuntos sicarios era Marcos Rojas, uno de los fallecidos.

En ese sentido, refirió que “Vita” Aranda, otra de las víctimas del tiroteo, estaba por casualidad en el sitio donde ocurrió el ataque de presuntos sicarios. “La señora Cristina estaba en el sitio inadecuado en ese momento”, dijo.

Con relación a Rojas, Fleitas mencionó que manejan que sería una especie de “secretario” del presunto narco Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, quien supuestamente también se encontraba en el anfiteatro y era el principal objetivo.

Sobre dicha hipótesis, indicó que si bien no cuentan con elementos que afirmen su presencia, no descartan que haya asistido al evento ni tampoco que fuera el otro objetivo de los sicarios.