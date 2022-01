Tiroteo en San Bernardino: Policía ya sabía de la presencia de “fronterizos” en el Ja’umína

“Hay muy poco aún como para atreverse a dar una hipótesis, pero todo apunta a que se aprovechó ese evento (el Ja’umína) para que una organización, probablemente de Pedro Juan Caballero, atentara contra un objetivo”, manifestó el ministro Arnaldo Giuzzio esta mañana sobre el tiroteo ocurrido ayer en San Bernardino, donde fallecieron dos personas.

Agregó que en minutos se reunirá con los investigadores que fueron designados para dilucidar la tragedia y recién después podrá brindar más datos. Sin embargo, cuando fue consultado con respecto a la supuesta captura de pantalla de un presunto mensaje de alerta sobre la sospechosa presencia de un numeroso grupo de oriundos de Pedro Juan que quería alquilar una casa en San Bernardino confirmó que ya se manejaba esa información.

“Tengo entendido que ya se trabajó sobre ese dato… Entonces se sabía de la presencia de personas con esas características, personas fronterizas, no sabíamos si eran narcos, eran fronterizos de zona de Pedro Juan Caballero, no sabemos la veracidad de eso porque es una foto tomada del teléfono pero era parte de la inteligencia que nos había alertado a la mañana”, manifestó para ABC.

Así también, dijo que no tiene aún concretamente los datos sobre qué se realizó con base en esa información pero “aparentemente” se consultó sobre algunas identidades pero no había nada confirmado.

No querían presencia policial

En otro momento, el ministro del Interior confirmó que toda la seguridad del Ja’umína estaba a cargo de los organizadores del evento y los agentes de la Policía Nacional solo se ubicaron en las inmediaciones.

“Dijeron que había suficiente personal privado, entonces la Policía se limitó a hacer controles externos. Era muy poco lo que se podía hacer (…) Si estaba la Policía iba a estar uniformada, iban a haber controles estrictos sobre los documentos, generalmente se prevé los equipos de control de metales, hay otro protocolo cuando interviene la Policía… Pero tal vez eso es justamente lo que no querían los organizadores, que se dé una presencia tan ostensiva”, manifestó.

En ese sentido, acotó que si existía la información de una persona con orden de captura dentro del festival, la Policía sí podía ingresar al anfiteatro en un allanamiento.

Unos 200 policías afuera, ningún detenido

En otro momento, el ministro aseguró que los datos preliminares que recibió indican que unos 200 efectivos policiales de varias unidades – incluso de la Senad – se encontraban en los alrededores de San Bernardino ayer debido al festival de música.

Sin embargo, cabe resaltar que desde el lugar ayer muchos asistentes informaron en las redes sociales que no existió ningún solo control ni antes ni después del evento. Quienes salían de la ciudad no fueron controlados en ningún retén y, hasta el momento, no se sabe nada sobre los autores del atentado.