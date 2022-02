Atentado en San Ber: “Los narcos tienen terreno fértil en Paraguay”

“En Amambay hace mucho estamos gritando, estamos pidiendo ayuda, pero las autoridades no nos hacen caso. Ahora todos se pusieron indignados porque los narcos tocaron la Capital. Aquí a diario muchas personas son asesinadas y somos unos números más en las noticias, nadie se acuerda de las víctimas”, dijo indignado Ronald Acevedo cuando fue consultado sobre qué piensa con respecto al atentado ocurrido durante un festival en San Bernardino, donde sicarios asesinaron a dos personas e hirieron a cinco más.

Manifestó que el caso de su hija Haylee Carolina Acevedo Yunis (21), ocurrido hace cuatro meses, quedó estancado porque la Policía no hizo mucho a fin de recolectar las evidencias para presentarlas al fiscal de la causa; es decir, la Policía está trabajando a favor de la mafia para evitar llegar a los autores del asesinato de cuatro personas en octubre del año pasado.

Lea más: Así fue el atentado en el que murió la hija del gobernador de Amambay

“El fiscal me dijo que si llevamos a juicio vamos a pasar una pelada, porque esta gente tiene buenos abogados y nosotros nada. La Policía sí supo todo para hacer algo, pero le dieron tiempo para que ellos corran, les dieron tiempo para que no se pueda tener muchas evidencias. La Policía en la primera intervención agarró a 6 personas que nada tenían que ver con eso y luego con mi investigación paralela presioné y allí se les agarró a los campanas, pero no se hizo el peritaje de los celulares de los detenidos ni de los campanas”, manifestó Acevedo.

“Estoy resignado”

El gobernador Acevedo dijo que el 90% de la población de Amambay es gente trabajadora y honrada, pero que todos los de la Capital piensan que son unos delincuentes porque los narcos tienen tierra fértil en la zona en complicidad con la Policía.

“A diario nos cruzamos con ellos, para la gente de Amambay parece normal convivir con ellos y ahora llega a la Capital. Con el caso de mi hija no se hizo gran cosa. Estoy resignado porque el propio fiscal me dijo que sin las evidencias que podría aportar la Policía no podemos hacer nada. Estoy resignado, dejo en manos de la justicia divina, porque la justicia paraguaya es cómplice de los narcos. Hay desinterés de aclarar este horrendo crimen en donde tres chicas inocentes fueron asesinadas, quizás el muchacho... pero de igual manera nadie merece morir así”, dijo Acevedo.

Agregó que el crimen organizado tiene sus tentáculos en todos los poderes del Estado y por eso la mafia avanza sembrando terror y dejando cadáveres a su paso con total impunidad.

“No hay duda de que la mafia está en el Estado. ¿No te parece que cruzando la calle (lado brasileño) al día hay mafiosos que caen, hay un combate frontal y en el lado paraguayo no hay nada, no pasa nada? Algo no está bien. El crimen organizado comprende todo, tiene varias aristas, está mimetizado en todos los poderes del Estado, tiene su amigos políticos, en la justicia”.

Fue tajante al afirmar que el propio Estado es el responsable de la muerte de su hija de 21 años, pues acusó seis impactos de balas que eran de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), es decir, balas del Ejército paraguayo a disposición de la mafia.

“Las seis balas que acuso mi hija fueron balas del Ejército paraguayo. ¿Cómo vamos a sentir confianza si con las balas del Estado mataron a mi hija? Esto me deja alterado, todo, porque es una payasada esto que dice el Gobierno”, sentenció Acevedo.

Lea también: Balas de Dimabel fueron usadas para el atentado en Pedro Juan Caballero

Los narcos migran

Acevedo dijo también que tienen información de que los narcotraficantes hace diez años están migrando a otras zonas del país, van saliendo paulatinamente de Amambay porque el enfrentamiento entre las bandas enemigas es feroz, entonces buscan otras zonas más seguras.

“Nosotros manejamos que hace diez años se van de aquí; primero fueron a Concepción. Ellos migran de aquí porque tienen miedo de las bandas rivales, de Concepción se fueron a San Pedro y luego a Asunción. Ellos eligen este lado de la frontera porque tienen terreno fértil para actuar, tienen pagadas a las autoridades, la Policía, por eso hacen lo que quieren en nuestro país”, finalizó el gobernador de Amambay.