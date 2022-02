Bajos precios y altos costos propiciaron cero exportación de carne de cerdo durante enero

En blanco quedaron las planillas de enero del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) casillas correspondientes a las exportaciones porcinas, lo cual es muy preocupante para el rubro, según informó el titular de ente, Dr. José Carlos Martin.

Lea más: Producción porcina inicia el 2022 con nuevo sistema de control

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay (ACCP), Hugo Schaffrath explicó que dicha situación sucede porque los precios de los mercados internacionales que tenemos habilitados no cierran, porque los costos de producción son superiores.

“El mercado de Uruguay sí tiene precio, pero por la situación complicada que se genera ante la situación del Brasil con el rubro, en cierta forma se está regalando la carne de cerdo”, según manifestó Schaffrath.

Competencia de Brasil

A su vez, el gerente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Lic. Daniel Burt, confirmó que efectivamente, una de las causas de la nula exportación de carne de cerdo durante el mes pasado se debe principalmente a la sobre oferta generada por Brasil, que está bajando los precios del rubro en los mercados donde estamos habilitados.

Añadió que las perspectivas no son muy favorables debido a que internamente también existe una crisis en la producción de granos debido a la sequía, que encarece aún más la producción de alimentos balanceados para cerdos, aves, bovinos y otras especies de ganado.

En otro orden de cosas, un aspecto que podrá ayudar al sector sería la habilitación del mercado de Taiwán a la carne de cerdo congeladas, para lo cual se sigue esperando que los expertos de dicha nación vengan a nuestro país a verificar los temas sanitarios.

Lea más: Exportación de carne creció 43% en 2021

Envíos durante 2021

Durante todo el 2021 la exportación de carne de cerdo fue de 2.079 toneladas por US$ 4,9 millones; en menudencias de cerdos los envíos fueron de 1.725 toneladas por US$ 2,9 millones; mientras que los despojos de cerdos se exportaron en 1.161 toneladas por US$ 1,1 millones. El total de las exportaciones porcinas fueron de US$ 4.966 toneladas por US$ 9,095 millones, que son menos que las del 2020.

El sector porcino tuvo un crecimiento importante en los últimos años, el hato era de 1.300.000 cabezas en 2017 y para 2020 llegó a más de 1.500.000 cabezas, que representa crecimiento del 15%. Las hembras reproductoras, en 2017 existían 67.000 matrices y en 2020 se superaron 70.000 cabezas.