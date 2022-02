Tras precariedades en ambulancia de Vita, Salud admite que no controla a las empresas

El doctor Mendoza explicó que el Ministerio de Salud habilita las ambulancias y la Superintendencia las registra para que puedan operar legalmente. Sobre la empresa SAE, cuya ambulancia transportó a Vita Aranda tras el atentado en San Bernardino, dijo que tiene registradas dos unidades y una fue rechazada en el Ministerio. Sin embargo, ningún vehículo está registrado, lo que es el segundo paso para operar.

En ese sentido, dijo que van a investigar si la ambulancia que estaba en las inmediaciones del anfiteatro José Asunción Flores era una habilitada por el Ministerio o no.

Sobre las competencias, reconoció que prácticamente hay una laguna y nadie controla a las empresas que ilegalmente están operando y transportando a enfermos en todo el país.

“Nosotros no somos policías para buscar, estamos para controlar lo que está funcionando y ver la calidad, no para seguirles. La atribución que tenemos es controlar la calidad de la prestación del servicio. No es nuestra atribución intervenir a ilegales. El ministerio habilita, nosotros registramos”, alegó.

Admitió además que anteriormente ni siquiera existía una comunicación entre la Dirección de Establecimientos de Salud, que otorga la habilitación, y la Superintendencia. “Desde hace seis meses estamos tratando de tener un intercambio continuo de datos con el Ministerio, para ver los que ellos habilitan y si fueron o no a inscribirse, y si no los inhabilitamos o cerramos”, puntualizó.

En otro momento, también dijo que ni siquiera tienen personal suficiente para hacer los controles y que el año pasado solamente clausuraron dos firmas. Cuando se le reiteró el cuestionamiento de por qué no se establece un sistema de control a las unidades que llegan a los hospitales, se limitó a decir que no tienen competencia ni capacidad para ello.