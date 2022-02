Esperanza de semilleros de soja está puesta en una buena zafriña

La zafra normal de soja que arrancó en setiembre de 2021 ha sufrido lo que se denominó “quiebre de cosecha” debido a la presencia del fenómeno “La Niña” que se caracterizó por la falta de lluvias en todo el país.

Hoy, el desarrollo de lo que se denomina zafriña o “segunda siembra” está avanzando y el titular de la Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales (Parpov), ingeniero Pascual González, habló sobre el punto:

“Lastimosamente la coyuntura climática que hemos atravesado ha tenido un impacto negativo en la producción agrícola sea en grandes o pequeños cultivos, pero más en el rubro soja, que según los primeros sondeos estaría en torno a un “quiebre de cosecha” del 50 por ciento de productividad. Obviamente esto va a tener un impacto muy grande en la economía y se habla de unos 2.000 millones de dólares que no ingresarán al país y que, por ende, no estarán circulando”.

Bajo área de zafriña

A la consulta de cómo se está presentando la zafriña, atendiendo que habitualmente muchos productores utilizan esta etapa para preparar sus semillas para la próxima zafra (2022/2023), el ingeniero González confirmó: “En lo referente al negocio de semillas estamos en lo que se denomina segunda siembra o zafriña de soja, que en principio estaba estimado entre unas 700 y 800.000 hectáreas, pero que debido a la coyuntura climática, disponibilidad de semillas y otros factores, hoy en día se estima que solo se llegaría a unas 500.000 hectáreas de siembra, o sea, bajó la cantidad de hectáreas, lo cual también preocupa”.

“Salvaron” las semillas de ciclo largo

“Una situación particular se dio con las variedades de soja de ciclo largo, que no se vendieron como muchos esperaban, incluso varios productores cancelaron sus pedidos de semillas porque la ventana de siembra ya no les dio. No obstante, en la actualidad muchas de esas variedades de ciclo largo son las que están siendo sembradas en zafriña, es así que el saldo de semillas que teníamos en stock prácticamente se agotó en esta ocasión, situación que hizo que la semilla certificada tenga un porcentaje más alto en esta oportunidad”, explicó el titular de Parpov.

“Hoy” no hay semillas para la campaña 2022/2023

La consulta que hicimos al ingeniero Pascual fue si hay semillas para la próxima campaña. “Hoy no tenemos un grano de semilla almacenado para la campaña 2022/2023, toda la apuesta está en la zafriña, dependemos mucho de esta zafriña para tener una buena cosecha y semillas de calidad. Nosotros como Parpov acompañamos todo el proceso de las empresas y sabemos que las mismas siguen haciendo enormes esfuerzos por entregar a los productores las mejores variedades y lanzamientos”.

Panorama de abril y mayo

“No podemos negar que existe una preocupación de la industria de semillas para lo que puede ser más adelante la zafra 2022/2023, porque las lluvias no han ayudado a un buen desarrollo, por tanto los productores de semillas tuvieron problemas al principio. Ahora se están normalizando las lluvias, pero hay algunos pronósticos que no son halagüeños, esa es la parte que preocupa. Normalmente las siembras de enero y principios de febrero se cosechan en mayo y junio, pero seguramente a partir de abril y mayo ya tendríamos un panorama de cómo vamos a llegar tanto en lo referente a volumen, análisis de calidad y disponibilidad de semillas”, explicó.

En último caso, traer

“Sabemos que nuestros vecinos Brasil y Argentina igual que nosotros tuvieron un año complicado en lo referente a producción de semillas. En el caso de Brasil ellos solo tienen zafra normal, por tanto ya tienen su estimación de semillas. Y con esa situación podemos decir que si nos llega a faltar no vamos a poder importar volúmenes importantes de algunas variedades, y donde radica la importancia de poder llegar a tener buena cantidad de semillas. Nuestro volumen está entre 1.500.000 bolsas de consumo anual en soja. Ojalá podamos llegar y, si se puede, superar para que todas las empresas puedan tener un respiro y superar también el tema semillas no certificadas”, finalizó González.