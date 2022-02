Diputada afirma que Mario Abdo recibió tirón de orejas

“Entiendo que el tema habrá sido el juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez y el posible enjuiciamiento del expresidente Horacio Cartes. Estados Unidos es de los más interesados en que pare el tráfico de drogas, el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero, así que no me caben dudas que los temas fueron Quiñónez y Cartes”, indicó.

Señaló que una vez mas el presidente ha necesitado un “tirón de orejas del hermano mayor” para que le haga ver el camino correcto, y para que le haga ver lo que tiene que hacer si quiere mantener un gobierno mas o menos honesto, mas o menos al lado del pueblo, sostuvo.

Amarilla dijo que si bien no le gusta que los Estados Unidos o cualquier otro país nos diga lo que tenemos que hacer, reconoce que un gobierno débil, tibio, ambivalente que se debate entre ser cómplice o no, que ve como sus amigos van cayendo porque -según dijo- son sus amigos los González Daher, los Cartes no puede tomar decisiones. “El Gobierno de Mario Abdo está atado de manos por sus adversarios colorados”, enfatizó.

Recordó y lamentó que un representante de los Estados Unidos haya ido al juicio de González Daher para que se animen a condenarlo. “Este es un país sometido a la corrupción desde hace 50 años de gobiernos colorados”, afirmó.