Pedido de Intervención: Gobernador de Guairá alega persecución política y presentará denuncia contra concejales

En una convocatoria de prensa organizada por el gobernador Juan Carlos Vera Báez, sindicó que la denuncia de supuesta mala utilización de los fondos covid, que recibió la institución para paliar la pandemia, hecha por 13 de los 14 concejales departamentales de Guairá, es meramente política.

“Es una persecución por parte del oficialismo, están atacando a todos los gobernadores que estamos en Honor Colorado, evidentemente existe un internismo dentro del partido. Los dirigentes de Honor Colorado vamos a tener que enfrentarnos con los de Fuerza Republicana”, exclamó el ejecutivo departamental.

Con relación a la utilización de los fondos de emergencia, alegó que no existe ninguna obra fantasma y que las inversiones se realizaron como corresponde.

“Nosotros hemos sido sobreauditados, la Contraloría ha venido en tres ocasiones y si bien hemos tenido algunas observaciones igual tuvimos una puntuación muy alta en calificación con ellos”, aseguró.

Asimismo, indicó que “en dos ocasiones hemos sido auditados por la auditoría del Poder Ejecutivo el año pasado, presentamos un informe solicitado por la Cámara de Diputados y Senadores, se hizo una fiscalización especializada para las gobernaciones por el fondo covid en numerosas veces y en todas las ocasiones hemos respondido con pruebas, no hay obras fantasmas, las obras que ellos dicen están hechas y se pueden verificar cuando quieran”, expresó.

Sobre la aprobación del pedido de intervención realizada por la Junta Departamental, dijo que varios concejales del oficialismo fueron “presionados” por autoridades departamentales para votar a favor, sin embargo, no mencionó quienes.

“Claramente son presionados o sino recibirán represalias, no quiero dar nombres de quienes son los impulsores, pero es evidente el internismo y que las persecuciones ya empezaron”, argumentó Vera.

Gimnasio de oro

Entre las obras reclamadas por los concejales está la construcción de un tinglado y un gimnasio público en el predio del Parque del Guairá que juntos costaron casi G. 600 millones, que según la Junta Departamental está sobrefacturada.

“No existe sobrefacturación, la estructura y los equipos de gimnasia están en óptimas condiciones que hoy día está siendo utilizado por más de 500 personas por semana, una instalación realmente de primer nivel”, indicó el gobernador.

Pabellón Respiratorio

Los concejales también denunciaron que se pagó más G. 2.200 millones en la construcción de un pabellón respiratorio y una planta generadora de oxígeno que se inauguró en diciembre del año pasado y hasta la fecha no se ha utilizado.

“Estas obras no se están utilizando por decisión de los directores de la IV Región Sanitaria, obviamente no estamos en el poder, hoy por hoy el oficialismo es el que manda por los directores y por internismo no le permiten utilizar, es una verdadera pena”, manifestó el gobernador.

Denuncia contra concejales

El gobernador Juan Carlos Vera, anunció que presentará una denuncia penal contra los miembros de la comisión permanente de la Junta departamental; Guido Girala (PLRA), Carlos Caballero (FG) y los colorados Richard Peralta (HC) y Víctor Fernández (Oficialista), por la supuesta simulación de hecho punible, por haber impulsado el pedido de intervención a la Gobernación, “sin pruebas ni sustento jurídico”.

Al respecto, el abogado patrocinante del Gobernador, Rodolfo Mendoza, alegó que los concejales, “de manera dolosa recurren a afirmaciones falsas, alegando irregularidades en los desembolsos de fondos públicos y ni siquiera cuentan con algún tipo de auditoria, pericia contable o informe interno responsable que haga presumir la existencia de faltantes o irregularidades en el manejo administrativo”.

Asimismo, indicó que “los concejales sospechan sin indicios o pruebas y llegan a la conclusión de que hay irregularidades que deben ser investigadas y de manera reprochable generan una información falsa con pleno conocimiento de la inexistencia del hecho punible. Quieren proporcionar al Ministerio Público la información falsa que se ha realizado un hecho antijuridico; surge a claras luces la intención política de pretender lograr de esta manera un procedimiento jurídico que no procede, simulando un hecho punible, por eso serán denunciados”, puntualizó Mendoza.

La Junta Departamental en una sesión extraordinaria realizada ayer, por mayoría de 13 votos de 14 concejales, aprobó solicitar una intervención a la Gobernación del Guairá ante la Cámara de Diputados ante sospechas de supuestas irregularidades en el manejo de unos dos millones de dólares que recibió la institución para la reactivación económica para hacer frente a la pandemia del covid-19. También se aprobó presentar una denuncia penal contra Vera Báez por supuesta lesión de confianza.

