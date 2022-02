“Cualquier cachivache de la oposición va a ser mejor que los colorados”

- ¿Pensó tener usted tanta notoriedad como ahora?

- No, nunca. Ni siquiera se me pasó por la cabeza ser diputada. Ahora voy a un lugar público y la gente se acerca y se hace una selfie conmigo, gente anónima, ni siquiera son liberales muchos. Yo no esperaba eso. Al contrario, yo soy medio argel. No tengo carisma como Anki (Franklin Boccia su marido fallecido en 2015) o Felino (Amarilla, su hermano). Jamás me subí a un escenario pero desde los 17 años ya andaba militando cuando burlabamos a la policía stronista y poníamos clavos “miguelito” frente a las seccionales coloradas (se ríe), hasta colgar pasacalles o hacer pintatas y estar en las manifestaciones relámpago. Me acuerdo aquella vez que le sacamos escondido a Tito (Miguel Abdón Saguier) de frente del diario ABC durante la Marcha por la Vida (10 de diciembre de 1988). Tito se acostó en el plan del auto, atrás. Yo le tapé con una especie de manta y me senté al lado de Ezzio (Guggiari) para salir de ahí...

- Fue cuando Anki ligó un cachiporrazo que le rompió la cabeza pero pegó a unos cuantos...

- Anki era muy valiente. Yo corría cuando venía la Policía. Anki los enfrentaba...

- ¿Era karateca?

- Karateka, taekwondista. No fue gratis que haya llegado a diputado y más tarde a director de Itaipú. Le criticaron cuando fue designado director de Itaipú (con Federico Franco). Pero les cerró la boca a sus críticos cuando se enteraron que era ingeniero eléctrico y también ingeniero electromecánico, el único de la profesión que llegó a director de Itaipú, egresado de la Universidad Católica en Rio de Janeiro. Los que llegaron a director de Itaipú no pasaron de ser abogados, economistas o cualquier cosa...

- Celeste Amarilla, un cóctel, una melange (mezcla) de Anki Boccia y Felino Amarilla...

- Bueno, por lo menos nuestros rivales del oficialismo ya me conocen que no soy nada mansita. En todo caso soy una mala copia de los dos (se ríe).

- Envuelta en polémicas por declaraciones muy subidas de tono...

- Antes, si tenía 10 amigos era mucho. Toda esta exposición pública para mí es nueva. Claro, he dicho cosas que a alguna gente no le gusta...

- ¿Esa opinión sobre la Reina de España no fue una pifiada?

- No, en absoluto. La Reina tenía que haberse vestido como la gente y no con mameluco cuando llegó (el 2 de noviembre de 2021) y fue recibida por las autoridades. Le esperaba el embajador de traje, el canciller de traje, la Primera Dama impecablemente vestida, y adentro en el hangar presidencial estaba Marito. Ella llega en bota Caterpillar con cordones, como si fuera que se iba a encontrar con vacas y bostas en la pista. ¿Qué se cree? El protocolo le manda ponerse un vestido. Lo que hice fue criticar esa actitud metafóricamente comparando con el colonialismo...

- Casi la sancionaron en la Cámara (de Diputados) por eso...

- Pidieron mi cabeza porque hablé mal de la Letizia, la Reina de España y supuestamente le dejé mal al país ante la comunidad internacional. ¡Payasos! Si pudiera hablar Mompox y Antequera que murieron podridos en una cárcel de Bolivia por sus ideales de libertad, estarían de mi lado y no del de ellos. Por eso intentaron echarme. Se dieron cuenta que iba a ser un papelón y se echaron atrás. Pero al principio estaban los votos para echarme. Hace tiempo que me buscan la vuelta porque no me pueden hacer callar.

- Están sus ataques contra el ex presidente Cartes...

- Y porque yo tengo información de eso. Estuve en la comisión Messer. Pude constatar la ruta del lavado del señor Cartes y la presunción de narcotráfico junto con el contrabando de cigarrillos. Nosotros presentamos el resultado de la comisión a la Fiscalía. La Fiscalía no hace nada. Son tres o cuatro años de esta comisión...

- Pero lo investigó Brasil y su defensa dice que el Tribunal Supremo desechó el caso...

- Y bueno, no sé los pormenores de lo que estudió Brasil. Lo que puedo decir son los pormenores de lo que vimos acá. El contrabando de cigarrillos no se puede tapar ni comprando cinco tribunales ni cinco ministerios públicos...

- El contrabando no se hace en Paraguay. El contrabando hacen los brasileños. Es lo que dicen ellos...

- Esa es otra afirmación perversa, digna de un mafioso. Él y José Ortíz dicen: “Yo no sé a quién le vendo.” ¿Por qué Tabesa no está en el sistema Hechauká?. Para eso se hizo el Hechauká, que significa “mostrame.” La empresa está obligada. Mínimamente es cómplice de contrabando, porque vende a contrabandistas. Después de Fahd Yamil y Adilson Rosatti es lo peor que le pasó a Paraguay. Me reafirmo en todo lo que dije de él. Con su dinero compra desde amor hasta conciencia. Compró al Partido Colorado, compra senadores, diputados, compra fiscales. Para echarlo a (Arnaldo) Giuzzio compró 3 diputados más para la votación: Esteban Samaniego, un tal (Rubén) Balbuena al que nunca le ví la cara y un tal Edgar Espínola al que tampoco nunca le vi la cara.

- Pero ¿se puede creer que es culpa de una persona todo lo que pasa en el país?

- Yo no digo eso. Indirectamente sí. Tiene su cuota de responsabilidad. La pandemia nos ha mostrado que no teníamos nada en los hospitales, motivo de la muerte de tanta gente por falta de terapia intensiva. Cartes no puede salvarse si fue cinco años Presidente. Pero no es el único culpable. Son entre 45 y 50 años de Gobiernos colorados, ineptos, corruptos. Por eso digo que tiene que irse. Mientras no se vaya del poder por lo menos 15 años, todo va a seguir igual porque tienen corrompidas las instituciones desde el portero, desde el ascensorista para arriba. Han hecho del Estado su negocio. Solo se cambian las cabezas. Tienen que irse, alejarse del Gobierno, irse a sus casas a arrepentirse y volver en todo caso en dos décadas pidiendo perdón y con gente nueva.

- Quién le pone le cascavel al gato...

- Cualquier cachivache de la oposición tiene que ser mejor que (Hugo) Velázquez. ¿Por qué a la oposición se le exige un candidato perfecto que cumpla las doctrinas de Santo Tomás de Aquino, que sea simpático y que encima juegue fútbol y sea de Cerro...? Todo eso se exige a la oposición y ellos entran a gobernar con Marito, ahora le anuncian a Velázquez. Cualquiera puede ser buen candidato para enfrentar a los colorados...

- ¿Si le proponen a usted?

- Yo no, cualquiera de los que ya están puede ser buen Presidente, llámese Efraín (Alegre) o Martín Burt o Esperanza Martínez.

- La cuestión no es solo un asunto de dejar afuera a los colorados. Hay clanes colorados que ordeñan al Estado pero también hay clanes liberales. Manejan ciudades enteras...

- Claro que hay también liberales y opositores corruptos pero podemos contar con los dedos. En cambio, los corruptos del Partido Colorado, usted puede hacer una lista y se van a acabar 200 hojas y no va a terminar de enumerar. Para que se acaben los corruptos en general lo que tiene que acabar es la impunidad.

- ¿Quién determina la impunidad?

- Los colorados de nuevo, o quién cree que ataja los procesos a (Enzo) Cardozo, Milciades Duré o ese que está prófugo, (Luis) Ortigoza del Indert..., esos son liberales. Cardozo es Parlasur. ¿Quién le protege? Cartes. En sesión les dije varias veces a los de la bancada de Cartes: “sueltenle la mano a Cardozo, a Milciades Duré y que se les procese y que vayan presos y que dejen de mancillar al partido Liberal por culpa de ellos”. Protegen a cinco o seis liberalitos tramposos a cambio que le voten todo lo que ellos quieren (en el Congreso). En cambio, el 80% de diputados de esa bancada colorada tienen procesos judiciales. Por eso están ahí. ¿Se acuerda de (Tomás) Rivas, el de los “caseros” de Paraguarí? Se fue al cartismo. Terminó su proceso y volvió a Añetete (se ríe). Este es el primero que le usó a Cartes. Me hallo. Le quiero. Fue cartista 10 años hasta que solucionó su problema...

- ¿Qué más hay que hacer para que funcione la justicia si ya cambiamos a casi todos los miembros de la Corte?

- Tenemos que limpiar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esos son los dos órganos que manejan la justicia.

- ¿Más que los ministros de la Corte?

- Más. Allí son todos políticos, y ahí se trafica influencias como se trafica cigarrillos en este país. Ellos nombran lo que sea a su antojo. Allí está el Poder Judicial.

- Ustedes también están buscando la destitución de la fiscala (Sandra Quiñónez). Es muy contradictorio. Hace poco nomás era ensalzada por el proceso a (Ramón) González Daher. Recibió hasta el apoyo de la embajada americana...

- Resulta que escuchan a Estados Unidos y no a la oposición que hace 45 años que le decimos a los gobiernos colorados pusilánimes lo que tienen que hacer y no hacen. ¿Cuántas veces les dijimos que González Daher era un bandido, un hampón, un usurero, lavador de dinero? Pero tuvo que venir un yanki y se convencieron.

- Usted también acusó a los colorados de haber ingresado a la cámara gracias al “dinero sucio.”..

- Eso me costó una sanción de tres meses. Dije que había plata del narcotráfico y plata malhabida en la cámara de Diputados. Hay una acción de inconstitucionalidad que está hace un año y cuatro meses y no trata el Poder Judicial, algo que debieron estudiar en 20 horas. Ya cumplí esa sanción.

- ¿Cuál es la mejor fórmula para ganar a los colorados?

- Repito, cualquiera que se les oponga. Es cuestión que la gente abra los ojos y que sepan que nada va a cambiar si el partido Colorado no sale y no descansa un tiempo. Nosotros vamos a poner gente decente. No es tan difícil gobernar el Paraguay. Se va a acabar la impunidad con lo que ganamos la mitad del problema. Al acabar la impunidad se va a acabar todo. No es tan difícil.

- Pero si hay una bolsa de gatos en la oposición, ¿cómo piensa salvar ese escollo?

- Es lo de menos. Si la oposición es una bolsa de gatos el partido Colorado es una bolsa de ladrones. ¡Qué prefieren: la bolsa de gatos o Alibabá y los 40 ladrones! ¿Por qué se exige tanto a la oposición? ¿Por qué son tan duros con nosotros? Los gatos son divinos y mansitos, fieles a sus dueños...

- Van a tener que ponerse de acuerdo...

- Nos vamos a poner de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, queda uno. Pero no nos desmeriten siempre con lo de “bolsa de gatos.” En el otro lado hay una bolsa de bandidos...

- Lo que la gente busca es un candidato que hable fuerte y que sea de una plataforma fuerte, no cigarras o un ángel sin alas...

- Es cierto y se tiene que considerar. El candidato liberal ya parte con un millón de votos por lo menos, algo que los partidos menores no tienen...