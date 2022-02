El IPS recurrirá a nuevo préstamo para cubrir fondo de salud

La gerente de prestaciones económicas del ente previsional Cecilia Rodríguez mencionó que este tipo de operaciones financieras es utilizado por el ente de conformidad a disposiciones legales, en este caso específico es para fondeo de salud. En otros casos se ha recurrido a préstamos para saldar deudas con proveedores.

En una nota dirigida al ministerio de Hacienda, el titular del IPS Vicente Bataglia solicitó autorización para gestionar el crédito a través de licitación de ofertas por parte del sistema bancario local.

Cabe mencionar que el IPS venía arrastrando un pasivo de US$ 125 millones desde el 2013 por el desfasaje en su flujo de caja, generándose un atraso permanente en el pago a sus proveedores (farmacéuticas y constructoras en su mayoría). Para poder honrar parte de esta deuda, el IPS ha solicitado en años anteriores préstamos a bancos locales. Sin embargo, analistas advierten que este sistema en insostenible y que la previsional debe realizar algunas reformas en esta área.

La institución tenía un flujo de caja mensual de US$ 100 millones antes de la pandemia, aunque se redujo un poco en los últimos años. De este flujo, el IPS destina el 54% para el fondo de pensiones y jubilaciones, recursos que no se pueden tocar porque corresponde al pago de las jubilaciones. Por otra parte, el 39% de los ingresos del ente se disponen exclusivamente para el pago a los proveedores (medicamentos, insumos, etc.) y un 6% para cubrir gastos administrativos; el remanente del 1% se aplica a distintas inversiones. Actualmente están registradas en la previsional unas 65.000 empresas, de las cuales están activas actualmente unas 50.000 empresas; mientras que la SET cuenta en su registro con más de 250.000 empresas.

