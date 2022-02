Gremios del Ministerio Público convocan a reunión para defender “institucionalidad”

La convocatoria de los gremios del Ministerio Público se realizó a través de un comunicado que realizó la Asamblea General Extraordinaria en Vigilia Permanente, en el que piden a sus afiliados participar de una reunión informativa que se hará el viernes 18 de febrero en el estacionamiento del Bloque 8 a las 8:30.

“La reunión es para debatir y decidir sobre la manipulación y el manoseo de la clase política que sufrimos en medio de las internas partidarias, atentando contra la independencia del sistema de justicia, específicamente del Ministerio Público, hecho que viene sufriendo nuestra institución hace bastante tiempo, y por la cual todos los funcionarios del Ministerio Público vienen trabajando sin las más mínimas condiciones laborales en cuanto a recursos humanos, recursos de bienes, sin insumos ni reactivos y sin ningún tipo de reajuste salarial, a pesar de que la criminalidad va en aumento acelerado año tras año, decisión que depende única y exclusivamente de la clase política”, refiere el comunicado.

Medidas

El sindicalista Odilón Turo manifestó que el viernes en la reunión se va a decidir si se toma alguna medida como vigilia, brazos caídos o una huelga general. “Vamos a analizar lo que corresponda jurídicamente, no solamente por nosotros los funcionarios, sino en defensa de la ciudadanía en general”, indicó.

Agregó: “Tenemos que dejar firme nuestra postura de que los políticos no pueden gerenciar sobre las decisiones jurídicas. Apenas son investigados y ya amenazan con iniciar juicio político, y varios son los que están en juicio oral”.

“Como funcionarios integrantes de los gremios ya no podemos callarnos a los políticos sobre todo cuando hacen lo que se les antoja en nuestra institución. Si el problema es entre Abdo (Mario) y HC (Horacio Cartes), que solucionen ellos sus inconvenientes, pero no nos metan a nosotros, no queremos ser monedita de cambio. Los gremios vamos a levantarnos contra esta injusticia”, declaró Turo.

En defensa de la institucionalidad

El gremialista también dijo: “Vamos a levantarnos en defensa de la institucionalidad, hoy es a favor de la Dra. Sandra Quiñónez, mañana será por quien venga, y yo creo que el Ministerio Público como institución de justicia, debe ser independiente. Quiero aclarar que no es en apoyo ni en defensa de la fiscala general, sino en defensa de la institucionalidad. No vamos a sitiar el Ministerio Público si hacen un juicio político a la Dra. Quiñónez, pero tampoco vamos a acompañar la gestión de quien venga de manera ilegal al Ministerio Público, porque hay conductas que no se pueden tolerar”, dijo finalmente Turo.

Conforman los gremios el Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio Publico (Sifetramipar), Sindicato de Asistentes Fiscales, Asociación de Psicólogos del Ministerio Público, la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público y la Asociación de Peritos del Ministerio Público.