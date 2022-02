La oferta por bonos del Tesoro fue menor

La cartera económica subastó bonos por valor de G. 196.460 millones (US$ 28,3 millones al cambio vigente), la oferta recibida fue por G. 175.758 millones (US$ 25,3 millones) y el monto adjudicado finalmente fue de G. 28.208 millones (US$ 4 millones), lo que implica el 14,3% del total.

El informe de Hacienda indica que el Comité de Colocación de Bonos consideró oportuno adjudicar las ofertas realizadas a precios sobre la par.

Los bonos puestos en la BVA a consideración de los inversionistas fueron la reapertura de cuatro series con vencimiento en los años 2025, 2031, 2036 y 2040, a tasas nominales de 7,75%, 7,80%, 8,00% y 9,90% respectivamente.

La mayor oferta recibida, superando el monto disponible, fue por los bonos a 7 años de plazo, pero se adjudicó solo G. 2.500 millones; en tanto, que por los bonos a 20 años se ofertó por debajo del monto disponible y la adjudicación fue por G. 25.708 millones.

En el cuadro que acompaña el informe de Hacienda sobre los resultados de la subasta en la BVA, no se mencionan ofertas por los bonos a 10 años ni por los bonos a 15 años de plazo.

Para inversiones y pago de deudas

Los fondos captados serán destinados al financiamiento de gastos de capital y el principal del servicio de la deuda pública previsto en el presupuesto del presente año, dice la cartera y adelanta que la próxima operación se llevará a cabo el próximo martes 8 de marzo.

Tras la primera operación en el mercado local, Hacienda aún dispone de bonos por más de US$ 146,4 millones para ser subastados durante todo el año, que de acuerdo al calendario previsto va hasta diciembre.

En lo que respecta al mercado internacional, la colocación de bonos soberanos se realizó en enero pasado por un monto total de US$ 500,6 millones, de los cuales US$ 199,6 millones corresponden a la autorización dada por la ley de presupuesto para el pago de gastos previstos y US$ 301 millones para el canje de bonos con vencimientos en 2023 y 2026 autorizada por ley de administración de pasivos o ley de “bicicleteo” de deudas.

La colocación de los bonos (no incluye lo utilizado para el canje) forma parte del paquete de US$ 600 millones autorizados como nuevo endeudamiento, de los cuales US$ 400 millones serán destinados al pago de deudas que vencen durante el presente ejercicio, lo que implica el 66,6% del monto total.