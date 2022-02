Inician proceso de colocación de nuevos bonos para pagar gastos y deudas

La cartera económica, luego de colocar en enero bonos soberanos en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos, inicia mañana la primera subasta en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

Se prevé que la colocación en el mercado local se hará cada mes, de acuerdo con el calendario irá hasta diciembre, teniendo en cuenta que tiene disponible títulos de deudas por hasta US$ 150,4 millones.

La subasta de mañana se hará de 9:00 a 9:30, corresponde a la reapertura de cuatro series de títulos: a 7, 10, 15 y 20 años por G. 45.000 millones, G. 42.200 millones, G. 45.000 millones y G. 64.260 millones, con una tasa de interés de 7,75%, 7,80%, 8,00% y 9,90%, respectivamente.

La Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, en vigencia, autoriza a Hacienda a un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones para cubrir deudas e inversiones en infraestructura, entre otros gastos. De acuerdo con lo dispuesto, US$ 350 millones se obtendrán mediante la colocación de bonos y US$ 250 millones a través de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A través de los bonos soberanos en enero se obtuvieron US$ 199,6 millones, por lo que el remanente de US$ 150,4 millones será puesto a consideración de los inversionistas en el mercado local en el transcurso del año.

“Bicicleteo” de deudas

De estos US$ 600 millones de nueva deuda que asumirá el país este año, Hacienda destinará US$ 400 millones para pagar deudas que vencen durante el presente ejercicio, lo que implica el 66,6% del referido monto.

En 2020, debido a la caída de la recaudación por motivos de la pandemia por covid-19, del préstamo de emergencia utilizaron US$ 75 millones para ponerse al día con los vencimientos, tanto de capital como de intereses. También ese año se utilizaron fondos de la colocación de bonos realizada antes de la pandemia, para cumplir con los acreedores; igualmente lo correspondiente al año pasado.

Hacienda ya realizó además dos operaciones de canje de bonos que vencen en 2023 y 2026, por un monto de US$ 630 millones, trasladando su vencimiento a un plazo de 11 y 31 años.

Los datos estadísticos de Hacienda revelan que están en circulación en el mercado interno bonos por US$ 576,8 millones, colocados desde 2015 hasta 2021. En tanto, que los bonos soberanos colocados desde 2013 hasta el año pasado ascienden a US$ 5.856,35 millones.

La deuda pública total (administración central y entidades descentralizadas) al cierre del ejercicio 2021 asciende a US$ 13.631,3 millones (además de bonos internos y soberanos, incluye bonos perpetuos entregados al BCP para saldar la deuda interna, préstamos de organismos financieros internacionales y ley llave en mano).

En cuanto a los préstamos otorgados por organismos financieros internacionales (BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata, entre otros), los datos de la cartera indican que se lleva ejecutado US$ 2.333,2 millones, que representa 47,2% del total.