Paraná Country Club: sostienen que guardias no evitaron fuga porque desconocían en qué casa se haría procedimiento

Carlos González Airaldi, presidente del Consejo de Propietarios del Paraná Country Club, dio a conocer la versión de lo ocurrido en el barrio cerrado, tras la fuga del narcotraficante Lindomar Reges Furtado, que logró escapar del operativo conjunto. Lindomar Reges Furtado es buscado por Brasil, donde se lo señala como “el mayor narco históricamente conocido”.

Sobre la versión de que el hombre se paseó por el country durante doce minutos antes de salir por la puerta de entrada, respondió que existen más de 300 cámaras en el barrio cerrado, y “por supuesto existen algunos lugares donde no pueden cubrir”. No obstante, reconoció que hicieron el seguimiento posterior a las imágenes captadas y que efectivamente es cierto que el hombre estuvo recorriendo por 10 a 12 minutos antes de retirarse por la puerta principal de acceso de la zona residencial, y fue a parar luego a un lavadero ubicado prácticamente a la salida de la zona comercial.

“No mencionaron a qué domicilio ingresarían”

Al ser consultado acerca de la información que se pudo escuchar en las cámaras con sonido, referente a si los que fueron a hacer el operativo informaron que iban a allanar la casa de Lindomar y su esposa Gladys Duarte, González Airaldi, respondió que la conclusión que puede sacar es que en ningún momento la comitiva menciona a qué domicilio iba a ingresar. “Es más, la asistente fiscal le muestra la hoja a más de un metro de distancia, por lo que el guardia no pudo leer a dónde se dirigía la comitiva”, relató el representante del consejo.

Enfatizó que los intervinientes nunca contaron a dónde estaban entrando, y que hasta ahora no tienen una copia del oficio judicial en cuestión.

Aclaró que las imágenes correspondientes ya fueron entregadas a la Fiscalía en su totalidad.

Contó que este tipo de procedimientos ya se realizó varias veces en el Paraná Country, y es la primera vez que ocurre una fuga. “Ya tuvimos este tipo de allanamientos, y siempre la guardia estuvo para colaborar, no así para obstruir el trabajo de la Policía, la Senad o la Fiscalía”, sostuvo.

Barreras automáticas sin guardias

A su vez, aclaró que el sistema de seguridad se compone de barreras automatizadas, y si los residentes del barrio olvidan su tarjeta magnética, no pueden ingresar al recinto, pues “es como la llave de tu casa”.

Sobre la camioneta manejada por Gladys Duarte, que se presume llevaba a su pareja en el asiento posterior, se ratificó en que no salieron por ninguna puerta alternativa, sino por la misma entrada por la cual la comitiva ingresó al Paraná Country Club.

“Ellos se cruzaron prácticamente, e inclusive hay un video donde se ve que la señora abre al ventanilla de su camioneta para abrir la barrera y poder retirarse del condominio”, aseguró González.

Se le consultó también si al momento en que Gladys Duarte salió del country, los guardias ya sabían que el procedimiento se estaba haciendo en la casa de la señora, insistió en que en ningún momento la seguridad supo a dónde se dirigía la comitiva. Aseguró que los guardias recién se enteraron cuando los intervinientes llegaron a la casa de la señora Duarte.

Sin embargo, si la camioneta estuvo dando vueltas por el country durante doce minutos, los guardias debían haber sabido que se estaba haciendo el operativo en su casa.

Ante esto, insistió en que los guardias no sabían nada, pues la comitiva no avisó a qué casa había ido a intervenir. Aseveró que los intervinientes ni siquiera pidieron apoyo a los guardias para el procedimiento.

No reconocieron la camioneta

Se le insistió en la consulta sobre si hay guardias que vieron salir a la señora Duarte, y contestó que las barreras son automáticas, por lo que recién después de filtrar las imágenes de las 300 cámaras disponibles se dieron cuenta de que la mujer había salido del lugar.

“Nosotros ni siquiera sabíamos que la camioneta negra en la que escaparon era de Gladys Duarte”, mencionó.

Aclaró que no pone “las manos en el fuego por nadie”, pero enfatizó que los dos guardias imputados “lo único que hicieron fue el procedimiento estipulado en nuestro sistema de seguridad”.

No descarta guardias implicados

Mencionó que no puede afirmar o negar que pueden existir guardias implicados, pero sí quitaron la posibilidad de que los guardias tengan ese carnet de acceso para que los guardias puedan abrir a cualquier persona.

Finalmente, González Airaldi lamentó la situación que están viviendo. Aseguró que los condóminos apoyan en un 100 % a los guardias detenidos, y repudiaron que expongan sus rostros, “cuando hay varios narcos a quienes les cubren sus rostros”.

“Realmente nos sentimos un poco indignados, no digo que el día de mañana la justicia no determine que sean culpables, tampoco digo que no haya guardias implicados, pero sería bueno que en otro procedimiento actúen de manera diferente. Estamos estigmatizados como un barrio de narcos pero el narcotráfico está en todos lados, y el 99 % de la gente que vive en el Paraná Country Club es gente de bien”, expresó finalmente.

Imágenes evidenciaron fuga

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) compartió imágenes del circuito cerrado del Paraná Country Club de Hernandarias. Los videos muestran cómo Lindomar Reges Furtado, buscado por Brasil, logró fugarse antes de que la comitiva llegue a la vivienda donde residía, dentro del Paraná Country Club.

En las imágenes se observa cómo el considerado “mayor narco conocido en Brasil” sube a una camioneta tipo Toyota Hilux, color negro, junto a su actual pareja, Gladys Aparecida Duarte, y se fugan.

No se descarta que Lindomar siga oculto dentro del Paraná Country Club, atendiendo que no registran -en las imágenes del circuito cerrado- el momento en el que el mismo descendió de la camioneta en la que se fugó.

No se volvió a ver a Lindomar en el circuito

La camioneta negra en la que se fugaron fue abandonada en un lavadero del complejo habitacional y en las imágenes solo se observa que -al llegar a este punto- solamente la pareja del presunto narco desciende de la camioneta.

Investigadores tienen como hipótesis que el narco buscado por Brasil pudo haberse fugado por vía acuática, teniendo en cuenta el límite del complejo con el río Paraná, o por una zona boscosa del predio.

Desde la Senad comentaron que existen conductas que “llaman la atención” en cuanto a la fuga del presunto narco. Sobre todo “sorprendió” la actuación de los guardias del Paraná Country, considerando que en otros procedimientos no fueron retenidos por el personal de seguridad.

Buscado intensamente por Brasil

Lindomar Reges Furtado es considerado “el mayor narco históricamente conocido en el Brasil”, ya que lo sindican como el líder de un esquema narco que adquiría cocaína de Bolivia y Colombia para enviarla posteriormente a Europa. La Policía brasileña ejecutó el martes pasado un operativo simultáneo en Brasil, Paraguay, España y Dubái con el objetivo de capturarlo y desmantelar su organización, pero finalmente logró fugarse.