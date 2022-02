Ramírez Candia no aceptó vicepresidencia 2ª de la CSJ ante “señal de desconfianza”

El ministro Manuel Ramírez Candia ratificó hoy que decidió no aceptar la vicepresidencia segunda de la Corte Suprema de Justicia, debido a que tomó como una “señal de desconfianza” hacia su futura gestión que sus colegas no lo hayan designado como vicepresidente 1°. No obstante, afirmó que eso no es relevante para el funcionamiento del sistema de justicia.