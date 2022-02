Sin clases presenciales por aulas en mal estado en Villarrica

Unos 275 alumnos matriculados en la emblemática institución de la capital guaireña, no arrancaron hoy con las clases presenciales debido a la desidia de las autoridades departamentales y locales que no aprovecharon estos dos años de ausencia de los niños, para refaccionar los pabellones de la mencionada institución que en épocas electorales se utiliza como local de votación.

La escuela, que también funciona como colegio en horario nocturno, cuenta con tres aulas con peligro de derrumbe, dos por mal estado y una por invasión de termitas en los maderámenes del techo, sin mencionar las demás aulas que tienen fisuras en las paredes.

La directora de la institución, Norma Vera de Pereira, indicó que para la familia de la escuela es un día triste porque no pudieron iniciar las clases, “Después de dos años no me gustaría recibirles en un ambiente a mi parecer indigno.

Hay bastante necesidad en nuestra institución, hay 24 aulas y solo seis se repararon, el resto queda en stand by, y entre esas hay aulas clausuradas por riesgo de derrumbes”, lamentó.

Además, agregó: “El espacio del patio no es nada apropiado para los niños, estamos proyectando realizar actividades relajantes en pequeños grupos para que no se estén arriesgando al jugar durante el receso; tenemos una cámara séptica abierta que tapamos con unas ramas y tablones, pero no es para nada lo aconsejable, de igual modo se genera muchísimo peligro con los escombros y demás debido a una obra inconclusa consistente en un polideportivo”, comentó.

Asimismo, anunció que de igual forma van a arrancar con las clases presenciales de forma sectorizada desde el miércoles próximo, “el 100% de los alumnos del tercer ciclo y la mayoría de cursos, solo el cuarto y posiblemente otro grado más, vamos a llevar en burbujas hasta el momento por la cantidad de alumnos y los mobiliarios que aún no han llegado”, explicó.

Obra inconclusa

En el único predio de la institución donde los chicos pueden jugar existe la construcción de un polideportivo que hace más de un año está inconclusa con escombros y materiales por todos lados que representa un riesgo para los niños. La obra está a cargo de la empresa EDR Construcciones, adjudicada por la Gobernación del Guairá a cargo del gobernador Juan Carlos Vera (ANR cartista).

Desde la empresa argumentaron que la obra está parada por una deuda de unos G. 600 millones que la Gobernación debe pagar a la firma.

Intentamos conversar con el gobernador Juan Carlos Vera (ANR cartista), pero no atendió nuestras llamadas.

Unos 43.000 niños arrancaron con las clases presenciales

En las diferentes instituciones educativas tanto públicas, subvencionadas y privadas del departamento del Guairá, poco más de 43.000 alumnos de los diferentes niveles iniciaron con las clases presenciales, según indicó la directora departamental de Educación, Lic. Milena Alonso, durante el acto de inicio de clases, realizado en la escuela Lomas Valentinas de Villarrica

“Los directores de cada institución educativa se han preparado para recibir a los estudiantes y creo que felizmente después de prácticamente de estar ausentes dos años en las instituciones educativas podrán volver en su mayoría”, expresó.

Asimismo, destacó que en los últimos años se estuvo trabajando con las mejoras edilicias en el departamento, pero que aún existen muchas falencias que se deben ser cubiertas, “hay 21 obras de refacción en las que ha estado trabajando el Ministerio de Educación desde la segunda quincena de enero, una de las escuelas que sirve de prueba es la escuela Lomas Valentinas, en donde se han preparado totalmente las aulas para recibir a los estudiantes de manera segura”, indicó.

Por último, explicó que, así como en la escuela Manuel Ortiz Guerrero no se iniciaron las clases presenciales por mal estado edilicio, contó que en la Escuela N° 150 de José Fassardi tampoco se iniciaron por las obras de refacción que se están llevando a cabo, “tenemos muchas instituciones que están siendo reparadas, pero aún quedan grandes necesidades por cubrir, mientras tanto, lamentablemente las clases se estarán dando a distancia y estaremos acompañando el desarrollo de las mismas”, puntualizó Alonso.