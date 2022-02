Vuelta a clases: “No se tiene como prioridad real la educación”

Gabriel Espínola, de la OTEP Auténtica Sindicato Nacional, consideró que “mientras que Paraguay no asuma que la educación debe ser política de Estado, no vamos a avanzar hacia lo que pretendemos”. Además lamentó que “no se tiene como prioridad real a la educación. La deuda histórica nos hace redescubrir que Paraguay no está invirtiendo en lo que tiene que invertir”.

Lea más: Ministro sigue justificando falta de mejora en aulas durante la pandemia y defiende inversiones realizadas

Según dijo durante el programa En detalles de ABC TV, tienen la esperanza de que “pueda revertirse el 40% de instituciones educativas que están con necesidad de intervención y muchas necesitan intentar concluir lo que se ha iniciado. Gran responsabilidad tienen las gobernaciones y municipios”.

Comentó que desde el 10 de febrero, docentes de escuelas públicas retornaron a hacer “lo que el ministerio no ha hecho en términos de infraestructura”.

Dijo que hay escuelas que “no podrán albergar a los alumnos, lamentablemente existiendo tiempo y ausencia por la pandemia. No se ha podido intervenir adecuadamente”.

A su turno, Alcira Sosa, viceministra de Educación, dijo que para el MEC “mañana (por el lunes) va a ser un día de reencuentro y sin dudas van a haber desafíos y complejidades que se pueden solucionar. Será una oportunidad para recuperar el aprendizaje perdido”.

Lea también: Vuelven las clases presenciales y en modo alegría

En términos de inversiones, informó que en el país hay 8.600 instituciones públicas, 3.200 con menos de 50 estudiantes. “En el 2021 se invirtió 12 millones de dólares, 326 instituciones iniciaron obras, otras 300 con jornada escolar extendida tuvieron una inversión de 3 millones de dólares, 656 con inversión de más de 23 millones de dólares a través de gobernaciones y municipios. En total, 1.208 instituciones intervenidas en 2021″.

Habló además de otras 127 instituciones en que se invirtieron fondos de emergencia, lo que significa que entre 2018 y 2020 serían más de 1.380 las instituciones que fueron intervenidas. Admitió sin embargo, que “hay déficit siempre, hay deuda histórica en infraestructura”.

Señaló además que “la pandemia ha complejizado la realidad educativa de los países, pero es importante entender que han habido otros aprendizajes, pese a que se vieron afectados los procesos de socialización”.

Recordó que la vacuna no es obligatoria ni condicionante para asistir presencialmente a las escuelas.

Nota relacionada: MEC insiste en que vacunación no es obligatoria para regreso a clases y pide tener cuidado con desinformación