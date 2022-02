Logística de estructura narco es “impresionante”, dice titular de la Senad

“Este es un operativo muy grande, digo que es causa nacional. Es el más grande. Este es un caso que se inició hace bastante tiempo, 27 meses aproximadamente, se frenó en su momento; luego se reanudó. Le presentamos al presidente de la República, nos dijo ‘adelante’; porque hay muchas aristas. Eso nos dio el respaldo”, dijo Rolón en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM este martes.

El operativo arrancó en la mañana de hoy y durará gran parte del día, informó Rolón, quien añadió que la Policía no participa de 100 allanamientos en diferentes zonas del país. “Estamos con las fuerzas especiales (...) La Policía no está participando, a no ser de que en algún momento requiramos de su trabajo. La información no (compartimos), la información es siempre sensible”, agregó Rolón.

De acuerdo a la Senad, dentro del operativo también hay 30 órdenes de captura y una potencial incautación de US$ 100 millones en bienes de los supuestos integrantes de la red de narcotraficantes.

“Es un cálculo de todo lo que se encontró. Me cuesta hablar ahora, pero cuando el Ministerio Público expondremos el caso, es muy didáctico. El producto se vende por vía aérea, terrestre, lavado, con una logística impresionante”, expresó Rolón sobre el esquema que, según las autoridades, enviaba cocaína a Europa a través de un complejo circuito.

El operativo, llamado “A Ultranza PY”, fue coordinado con la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos), la Europol (Policía Europea), la Brigada Antidroga de Uruguay y la Fiscalía paraguaya.

Entre los detenidos figuran, de momento, Conrado Ramón Insfrán Villar, uno de los supuestos cabecillas de la organización que fue detenido en la localidad de 25 de diciembre de San Pedro.

Otro de los detenidos en el barrio Trinidad de Asunción es Alberto Koube Ayala, quien es proveedor del Estado y hermano del candidato a concejal municipal en las últimas elecciones por Asunción Daniel Koube, por el equipo del vicepresidente Hugo Velázquez. Alberto además aparece como supuesto socio del narco brasileño prófugo Lindomar Reges Furtado (42), alias Israel.