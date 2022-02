Baja respuesta ante vacunación en escuelas de San Lorenzo

Este martes se había anunciado el levantamiento de las medidas sanitarias, específicamente las que tienen que ver con la aglomeración de las personas en lugares específicos. Sin embargo, las medidas de uso de mascarilla, lavado de manos, siguen vigentes. A esto se suma la recomendación de acceder a las vacunas proveídas por el Ministerio de Salud Pública y Bienes Social (MSPYBS) como medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus.

Las clases se iniciaron este lunes y, en general, las comunidades educativas hicieron lo posible para cumplir todas las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud. En algunas instituciones se impidió el ingreso de los padres de familia dentro del recinto educativo, como es hasta ahora en caso de la Esc. Básc. Nº 2121 Inmaculada Concepción de la ciudad de San Lorenzo, al igual que otras instituciones para evitar la aglomeración que propicia en muchos casos los contagios.

Sin embargo, el esfuerzo de las instituciones educativas y del Ministerio de Salud para volver a la normalidad en el sistema educativo del país no es apoyado por ciertos grupos que hasta la fecha se muestran reacios a la vacunación contra el covid-19.

Al respecto, Roque Silva, director de la XIX Región Sanitaria, explicó que los padres aún no están convencidos de la importancia de las vacunas y cree que esto se debe a la situación epidemiológica.

“Los padres creen que porque no se dan muchos casos de menores de edad que están enfermos por el covid-19 no es necesaria la vacunación. También es porque creen que porque ellos ya se vacunaron, ya no deben vacunar a sus hijos”, comentó.

Silva agregó que continuarán con más campañas a fin de llegar a una mayor cantidad posible de menores de edad que hasta el momento no han sido vacunados. No descartó la posibilidad de volver a salir casa por casa para poner a disposición de la ciudadanía las vacunas.