Chicana planteada por la defensa de González Daher evitó revisión de medidas

Esta mañana a las 10:00 debió realizarse la audiencia de revisión de medidas de Ramón González Daher (RGD), en el Juzgado de Paz de Luque, sobre el caso que la fiscal Sandra Ledesma investiga referente a una denuncia falsa.

Sin embargo, la jueza Jennifer Ynsfrán manifestó que dicha audiencia “no se llevó a cabo porque el abogado de la defensa presentó ayer un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la providencia por la que se lo convocó”.

La jueza también dijo que el plazo para resolver el recurso planteado por la defensa de González Daher, representado por Mario Aníbal Elizeche Baudo, vence el viernes.

“El abogado querellante (Horacio Fialayre) no fue quien solicitó la revisión, la fijó de oficio el Juzgado, atento a la comunicación de la comisaría (Tercera) del posible incumplimiento del arresto, basado en una fotografía que fue viralizada”, aclaró la magistrada Ynsfrán.

Solicitaron rebeldía de RGD

La fiscala del caso, Sandra Ledesma, aseguró que la audiencia no fue suspendida antes de la hora fijada y dijo que no recibió ninguna notificación al respecto. La magistrada Jennifer Ynsfrán, por su lado, afirmó que la audiencia sí fue suspendida.

“Sin que la jueza suspenda la audiencia y notifique a las partes, el señor Ramón González Daher decidió no presentarse, siendo que para no presentarse, la jueza debió hacer una providencia y suspender la audiencia y esto no ocurrió, por lo tanto el imputado debió presentarse para firmar el acta de suspensión. Solo me presenté yo, y la querella. Pedimos su rebeldía”, indicó la agente Ledesma.

El caso

El exdirigente deportivo Ramón González Daher fue imputado en enero por denuncia falsa ante un aparente hecho de estafa contra Salvador Dionisio Aquino, una de sus víctimas de usura. La agente Ledesma solicitó prisión como medida ante el peligro de fuga, ya el mismo tiene en su contra otros procesos abiertos, además de una condena de 15 años de prisión por usura grave y otros hechos.

Luego, el juez Enrique Sanabria, supuesto amigo del imputado, otorgó medidas alternativas a la prisión a González Daher y lo benefició con libertad ambulatoria y una fianza de G. 100 millones.

Pero, la decisión fue apelada por la fiscal y finalmente el Tribunal de Apelaciones revocó la medida y ordenó la prisión domiciliaria para el exdirigente deportivo, además de una fianza de G. 250 millones. La jueza Jennifer Ynsfrán dio cumplimiento a la orden.

Salió de paseo

De acuerdo a los datos el investigado habría salido supuestamente “de paseo” en la peatonal histórica del centro de Luque, ubicada en la inmediación de su domicilio en la noche del viernes. La Comisaría Tercera se encuentra a unos pocos metros de la casa de González Daher, pero los agentes no se percataron del supuesto hecho.

Se viralizó una fotografía donde aparentemente González Daher está de espaldas y caminando en la peatonal de Luque, en compañía de otra persona. El mismo supuestamente vestía una bermuda amarilla y una camisa color claro.

El abogado Elizeche manifestó en su escrito que la denuncia de la Comisaría Tercera de Luque sobre la presunta violación de medida cautelar fue “contradictoria, ambigua e irresponsable”.