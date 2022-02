El MEC no tiene presupuesto para contratar docentes para todo el año

Así como urgen mejoras de infraestructura en las escuelas públicas del país, incluso cuando el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tiene unos 80.000 maestros registrados, también faltan profesores en las aulas.

En la primer semana de clases de este 2022, pobladores de la comunidad indígena Naranjito, de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, cerraron la ruta Py 11 para exigir rubros para docentes de la escuela local.

También en Nueva Esperanza, Canindeyu, salieron a protestar porque varias escuelas no iniciaron clases por falta de rubros para los maestros. Tal es el caso de la escuela 7985, San Antonio, que no tiene maestros para el jardín, pre escolar, tercer y cuarto grados, y no tiene suficientes horas cátedras en distintas asignaturas para el nivel medio, primer, segundo y tercer ciclo.

En Asunción, sin ir más lejos, el centro educativo Helen Keller no pudo empezar el año por falta de rubros para cinco maestros. La institución es relevante para 25 chicos con discapacidades visuales, motrices, entre otras, que deben volver a las aulas tras dos años de complicada educación en pandemia.

Además de la necesidad de redistribuir rubros, la jubilación de maestros y el traslado de otros, una de las principales razones de la falta de docentes de aula es el recorte de rubros u horas cátedras que el Ministerio de Hacienda realizó para este año, para nombramientos interinos e ingresos por concurso para puestos que se tenían vacantes en el 2021, según explicó Carlos Aguilera, director general de Gestión y Desarrollo del Personal del MEC.

“En el anexo de personal del MEC para este año, todas las vacancias que teníamos sin nombramiento hasta noviembre del 2021, fueron bloqueadas para su utilización. Son 33.000 horas cátedras, 4.300 rubros de categoría L, que en vez de venir en nuestro anexo con una duración de 12 meses, vienen en duración de solo 4 meses y, en otros casos, una duración de 8 meses. Muchos de los rubros que corresponden a cargos docentes en aula, podemos utilizarlos recién desde mayo”, detalló Aguilera.

“Entendemos que se hizo eso para financiar el aumento salarial de los docentes en el 2021 y 2022. Nosotros tomamos conocimiento recién cuando recibimos la ley (del presupuesto general) y su anexo, en la tercera semana de enero, y empezamos a trabajar en identificar posibles clases. Algunos casos resolvimos; otros quedan por resolver”, añadió el director del MEC.

Concurso para 10.000 nuevos cargos

Independiente del recorte de Hacienda, desde febrero el MEC realiza concursos para cubrir 10.000 vacancias en docentes de aula, principalmente. En la primera etapa del concurso se confirmaron 5.349 maestros que ya están trabajando.

La etapa complementaria concluye este martes. Es para docentes en aula, según vacancias y renuncias producidas en la primera parte. En total son 4.651 cargos convocados, de los cuales 1.589 son cargos desiertos. La diferencia está compuesta por renuncias y nuevas vacancias, explicó Carlos Aguilera.