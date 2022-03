Diputados pedirán pérdida de investidura de Ozorio, anunciaron

A raíz de las publicaciones del comunicador Alfredo Guachiré, quien a través de su cuenta de Twitter compartió parte de una investigación, en la que acusa al diputado Juan Carlos Ozorio (ANR, Partido Colorado) de ser la cabeza de una organización de producción de narcóticos ilegales, como cocaína y marihuana, el diputado Basilio Núñez (HC) dijo que es “imposible de sostener” teniendo en cuenta las pruebas que existen.

“Nos enteramos después de la reunión de bancada pero ya vi la posición de varios colegas de mi bancada y otras bancadas. Es imposible de sostener en el sentido de que si el colega no presenta una renuncia, se va a tratar luego la pérdida de investidura y él va a tener que defenderse”, manifestó.

Por otro lado, sobre el diputado cartista Erico Galeano Segovia, quien también está siendo investigado debido a que, de acuerdo a los datos, le vendió a Hugo Manuel González Ramos una lujosa vivienda que no fue incluida en su declaración jurada, dijo que al respecto no hay suficientes elementos para probarlo.

“Los elementos no son fehacientemente comprobados, es diferente a otros casos. En ese mismo contexto entonces, por el Power Point de Giuzzio, tendría que pedir investigación de D’Ecclesiis. A veces vendés una propiedad y no sabés quién es el que compra”, alegó.

Sobre el hecho de que la casa no esté en la declaración jurada de Galeano, Núñez dijo que nadie declara en el “intermedio” del cargo, sino al iniciarlo y al terminarlo.

“No hay suficientes elementos, no está fehacientemente comprobado o si no va a ser una cacería de brujas y la mitad de los diputados se va a ir. El colega tiene derecho a defenderse”, dijo.

Exigen que Ozorio renuncie “hoy mismo”

A su vez, el diputado Sebastián Villarejo (Patria Querida) aseveró lo que ya había publicado en su cuenta de Twitter, acerca del pedido de pérdida de investidura a Ozorio.

“Nosotros (la bancada) definitivamente vamos a pedir, si no renuncia hoy mismo, mañana vamos a tomar la decisión de la pérdida de investidura. Vamos a hablar con las diferentes bancadas”, dijo.

“Debemos enviar señales claras de que la política no puede estar vinculada con el narcotráfico. Es lo más miserable y cobarde porque se esconde detrás de la mentira”, afirmó.

En lo que respecta a Galeano, señaló: “Eso todavía no discutimos, no hablamos de ese caso en particular. Estaremos atentos”.

Con esto, los diputados dan un adelanto acerca de la posición de las bancadas de Honor Colorado y Patria Querida en lo que se refiere a un nuevo político “salpicado” en denuncias de narcotráfico.