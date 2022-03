Legisladores opositores piden destitución de Carlos Ozorio, por supuesta vinculación con el narcotráfico

Este martes, en las redes sociales, varios legisladores se pronunciaron exigiendo la renuncia del diputado colorado abdista Juan Carlos Ozorio, quien supuestamente está vinculado con un esquema que sostenía una red de narcotráfico y lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes.

Una de las primeras en expresarse al respecto fue la senadora del PDP, Desirée Masi. “2 diputados de Cartes involucrados al crimen organizado. ¿Coincidencia? Erico Galeano - Juan Carlos Osorio”, escribió en Twitter.

En la misma red social, el diputado de Patria Querida Sebastián Villarejo afirmó que Ozorio, al estar involucrado, presuntamente, en los ilícitos investigados por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) debe dejar la Cámara Baja.

Villarejo también pidió que el diputado sea enjuiciado. “El Diputado Osorio no puede estar un minuto más en la Cámara. Debe renunciar hoy mismo y ser enjuiciado. Caso contrario debe perder la investidura. La narcopolítica corroe absolutamente toda la República, es lo más miserable”, acotó.

Sobre el mismo punto, se pronunció Kattya González del Partido Encuentro Nacional (PEN) e indicó que la bancada de Colorado Añetete debería pedirle a Ozorio su renuncia para evitar “otro escándalo” en la Cámara Baja.

Igualmente, indicó que si los colorados no exigen la renuncia del diputado, este debería perder su investidura. “La bancada a la cual pertenece Ozorio en Diputados debe pedirle hoy su renuncia y que no someta a la institución a este nuevo escándalo. Si no renuncia, debe perder su investidura. La ciudadanía merece representantes que trabajen con honestidad y decencia. Basta de truhanes”. expresó.

El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Acosta, fue otro de los que pidieron la destitución de Ozorio. Este también recordó que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debería ser removida de su cargo. “Diputado Osorio debe dejar de pertenecer a la Cámara, inmediatamente. Así como la fiscala debe ser sacada por juicio político, ya que nunca vio nada cuando se trata de poderosos. Es el momento preciso de sacar a todos los que forman parte del crimen organizado y sus cómplices”, señaló.

Diputado Osorio debe dejar de pertenecer a la cámara, inmediatamente.

Así como la fiscala debe ser sacada por juicio político, ya que nunca vio nada cuando se trata de poderosos.

Raúl Latorre, de Honor Colorado, manifestó la posición de su bancada también exigiendo la renuncia de Ozorio. “Debemos combatir al narcotráfico y su vinculación con el poder político con todas nuestras fuerzas!. El diputado Juan Carlos Osorio debe renunciar inmediatamente a su banca o someterse a una pérdida de investidura”, escribió.

Por su parte, Basilio “Bachi” Núñez, líder de Honor Colorado, expresó que la bancada se reunirá para analizar los audios en los que supuestamente se escucha al diputado Ozorio cuando conversa con uno de los involucrados en una red de narcotráfico. Según indicó, “necesitan verificar de dónde provienen los audios”.

Asimismo, Jazmín Narváez, líder de la bancada Fuerza Republicana ya hizo público el pedido de “renuncia inmediata” de su par. “La bancada del movimiento Fuerza Republicana solicita al colega Juan Carlos Ozorio su renuncia inmediata”.

Este martes salieron a la luz varios audios en los que supuestamente se escucha al diputado abdista Juan Carlos Ozorio conversar con Óscar Sanabria, el concejal municipal detenido por la Senad en un procedimiento de incautación de drogas, para coordinar un encuentro con un narcotraficante. Supuestamente el legislador iba a reunirse con uno de nexos del Comando Vermelho.

Cabe mencionar que por una situación similar, la divulgación de audios, el diputado Ulises Quintana fue procesado por la justicia por tener vínculos con Reinaldo “Cucho” Cabaña.