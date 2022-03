Reordenamiento del Mercado 4 avanzó, pero aún falta mucho por hacer

Luego de un importante incendio ocurrido en noviembre del año pasado en el Mercado 4, estallaron casos de corrupción, como la venta ilegal de casillas, la situación irregular en el uso de espacios públicos y conexiones eléctricas clandestinas. Juan Villalba asumió como director en medio del caos e hizo una serie de promesas, de las cuales algunas están en proceso de ser cumplidas y otras tienen aún resultados insuficientes.

Lea más: Negociado de casillas: espacio en calle del Mercado 4 cuesta G. 150 millones

Una de las primeras promesas fue realizar una auditoría de la gestión del anterior director, Cristhian Bareiro. Villalba aseguró que fue realizada, pero aún no se conocen resultados. El mismo no descartó que una denuncia sea presentada al Ministerio Público. También se podría hacer un sumario al ex director, que sigue siendo funcionario administrativo, en el Mercado 2.

Con respecto a los incendios, se trabajó en desocupar las bocas hidrantes. De las 15 existentes, diez estaban tapadas. Se liberaron siete y faltan tres. Se prometió una unidad de bomberos para el mercado, pero conseguir la financiación de G. 6.000 millones para ello es lo que aún no se ha logrado. También se sigue viendo infinidad de locales con braseros, artículos eléctricos, entre otros, que pueden iniciar incendios.

Lea más: Nuevo incendio en el Mercado 4, en zona del último siniestro

Posteriormente, se hicieron operativos con la ANDE y se notificó a los permisionarios dándoles siete días de tiempo para regularizar instalaciones eléctricas. Se cortaron varias conexiones clandestinas, pero faltan muchas más.

En cuanto al uso irregular de espacio público, se procedió a ordenar las casillas para que respeten la línea amarilla y haya lugar para caminar, además del corte de techos que sobresalían del espacio permitido y no dejaban ingresar camiones de bomberos.

Lea más: Director promete ordenar sin miedo al Mercado 4

Se hicieron desalojos pacíficos y también polémicos, en los que se vio al director Juan Villalba ofuscado y fuera de sí. Sin embargo, aún faltan innumerables casos de uso irregular, como las casillas sobre la avenida Silvio Pettirossi, puestas desde hace años y que roban espacio al tránsito vehicular.

En cuanto a la recaudación, se registra un incremento del 40% cada mes por encima de lo que se registraba en la anterior administración, reconfirmando la existencia de una caja paralela.