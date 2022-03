Hugo Velázquez afirma que relación con pastor Insfrán es solo “política”

Durante su visita de este miércoles al Congreso Nacional, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue consultado sobre sus vínculos con el pastor evangélico José Insfrán, prófugo bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico.

La investigación denominada “A Ultranza” indaga los vínculos de Insfrán y su organización religiosa Iglesia del Avivamiento con un esquema de narcotráfico y lavado de dinero.

Consultado por su relación con Insfrán, el vicepresidente Velázquez dijo hoy que los únicos contactos que mantuvo con el prófugo líder religioso son de naturaleza política.

Insfrán fue propuesto como candidato a Gobernador

El vicepresidente, que pugnará por la candidatura de la ANR (Partido Colorado) a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2023, dijo que dirigentes colorados del departamento de Canindeyú llevaron a Insfrán a la sede de la Vicepresidencia en Asunción para plantear al vicepresidente que el religioso sea candidato a gobernador de ese departamento.

Velázquez afirma que en esa reunión explicó que Insfrán no puede ser candidato a un cargo electivo ya que la Constitución Nacional prohíbe que líderes religiosos ocupen tales cargos.

Señaló que, en otra ocasión, el entonces diputado Juan Carlos Ozorio –con orden de detención por vínculos al narcotráfico en el marco del operativo “A Ultranza”- lo invitó a un acto religioso del que participaría Insfrán en Curuguaty, a lo que inicialmente el vicepresidente aceptó.

“Gracias a Dios después (…) me advierten de que Insfrán no era muy buen visto en Canindeyú (…), que era sospechoso por tener muchísimos bienes de la noche a la mañana, no me fui y marcamos distancia con el pastor por la posibilidad de que esté vinculado en el crimen organizado”, dijo el vicepresidente.

Velázquez afirmó que más allá de esos contactos, “no tengo ninguna relación que no sea política con estas personas”.

El caso de Erico Galeano

Además del exdiputado Ozorio, otro legislador colorado, el diputado Erico Galeano, está siendo investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Sobre la postura de la bancada del oficialismo colorado ante un eventual pedido de pérdida de investidura de Galeano, el vicepresidente Velázquez se limitó a decir que se esperará a que la investigación arroje “elementos sólidos” para tomar una posición definida.