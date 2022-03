Aprobación de planos se podrá hacer en línea en un mes, promete la Municipalidad de Asunción

Dentro de un mes la Municipalidad de Asunción tendría el sistema de aprobación de planos disponible en formato digital. El cambio tendrá un impacto tanto en el sector de la construcción como en la ciudadanía, puesto que se trata de uno de los trámites más lentos a nivel municipal y plagado de coimas en el proceso, según denuncias. Asunción es una de las pocas capitales de Sudamérica que sigue realizando sus trámites municipales en papel, pese a anteriores intentos.

El director de Obras Particulares, arquitecto Diego Sotomayor, dijo que está previsto implementar el expediente para aprobación de planos vía web aproximadamente en un mes. “Los pasos para aprobación de planos se van a reducir considerablemente, sin dudas, y el tiempo para la aprobación también”, expresó.

Sotomayor explicó que actualmente el expediente en papel recorre las distintas dependencias técnicas por turno. “O sea, pasa de la Unidad de Arquitectura, luego al Área Legal, después a la Unidad de Patrimonio, luego a PCI, luego a Medio Ambiente, luego a Tráfico, etc, etc. Así se demora mucho tiempo en cada área”, indicó. Mediante el sistema online, el expediente digital podrá ser analizado al mismo tiempo por las distintas dependencias.

El director no pudo brindar la información sobre cuánto será el monto de inversión, ni si se trata de una licitación. El director de Comunicación, Luis Trigüis, confirmó que no se trata de una licitación, sino de un trabajo interno, con funcionarios municipales y recursos propios, pero no pudo detallar el costo del proyecto.

¿Menos coimas?

Consultado sobre si cree que con el trámite digital se podrá eliminar la coima, o al menos reducirla, Sotomayor respondió que con el sistema digital se puede obtener una trazabilidad del expediente, lo “que contribuirá a la transparencia en el trabajo municipal, pues cada etapa podrá ser monitoreada y se fijarán plazos máximos de tres a cinco días para el análisis de cada sector involucrado”.

Asimismo, el arquitecto aclaró que en principio solo los proyectos de construcciones nuevas serán recibidos en formatos digitales. Los planos de regularizaciones todavía ingresarán en formato tipo papel y serán acelerados en formato digital en una segunda etapa. “Este es un ambicioso proyecto, tan anhelado por todos los sectores de la construcción, arquitectos, ingenieros y ciudadanía asuncena en general”, concluyó.

Solo 500 mil habitantes, pero 1,5 millones de visitantes

En las últimas semanas, el intendente Óscar Rodríguez (ANR) se reunió en dos ocasiones con la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), Uno de los integrantes, el desarrollador inmobiliario y urbanista arquitecto Víctor González Acosta, dijo que Asunción tiene 500 mil habitantes, con una densidad de 40 personas por manzana y un millón y medio de individuos que usan la ciudad y no tributan, lo que hace insostenible la urbe.

González manifestó que existe una excesiva burocracia para obtener permiso de inicio de obras y aprobación de planos, manifestando que se gasta, fácilmente, 8 meses de tiempo en esta tarea, cuando que todo eso no debe pasar de 3 meses. “Hay que pensar que se están perdiendo ocho meses la posibilidad de que ingresen tributos”, añadió.

Por otra parte, González informó que están trabajando con la Municipalidad para promover que los emprendedores inmobiliarios apadrinen parte de algunos proyectos municipales, sobre todo en el tema de las veredas y paseos centrales.

Agregó que deben promover que la ciudad se peatonalice, así se tendrá menos congestión del tránsito, menor costo, mayor calidad de vida o que se generen las bicisendas en mayor cantidad y con mayor seguridad.

Ya se realizaron dos reuniones en las últimas dos semanas y se tiene previsto la firma de un convenio.

¿Cómo será el sistema de aprobación de planos?

La Municipalidad publicó en su página web una serie de puntos que explican son los objetivos del sistema:

1) Sistematizar todo el proceso, desde la solicitud hasta la resolución de aprobación de planos.

2) Simplificar el proceso, reduciendo los pasos por las diversas dependencias y previendo plazos razonables.

3) Reducir la cantidad de requisitos, mediante la presentación electrónica de documentaciones exigidas y validaciones en líneas, de informaciones obrantes en diversas bases de datos.

4) Transparentar el proceso, disponiendo el seguimiento de expediente vía web, regreso de todas las actuaciones en el sistema y notificaciones vía correo.

5) Reducir costos de gestión, evitando la necesidad de traslado a la Municipalidad de Asunción y habilitando el Sistema 24/7, es decir, las veinticuatro horas, los siete días de la semana.

6) Compilar las normas aplicables al proceso en una opción de consulta.

7) Mesa de Ayuda para soporte electrónico y evacuación de consultas.