Pese al bochorno en sala de sesiones, HC pierde la mesa directiva y mayoría

Las intensas negociaciones en la víspera ya avizoraban una tormentosa sesión, situación que terminó de estallar luego de que la jugada se le revirtiera al cartismo, ya que el miércoles habían convocado a una sesión extraordinaria para modificar el reglamento interno de la cámara y tratar de ubicar, una vez más, a Pedro Alliana (ANR, cartista) al frente de la Cámara Baja.

El tiro les salió por la culata, ya que quienes lograron la mayoría finalmente fueron los liberales, colorados oficialistas y de la multibancada, eligiendo como presidente a Carlos María López (PLRA, bancada A), como vicepresidente 1º a Ángel Paniagua (ANR, oficialista) y como vice 2ª a Norma Camacho (PEN).

Los cartistas, al no tener los votos, intentaron anular la convocatoria que ellos mismos habían realizado, alegando que había pasado el periodo de gracia para reunir el quórum. Incluso, inicialmente no apareció el secretario de la Cámara, Carlos Samudio, que no se sabía si fue retenido a la fuerza o lo convencieron para que no asistiera.

La tensión fue en aumento, a tal punto que Alliana intentó sacar de la silla al vicepresidente primero, Ángel Paniagua (ANR, oficialista) y Basilio “Bachi” Núñez casi llegó a los puños con su correligionario Colym Soroka, todo esto en medio de griteríos y empujones.

Finalmente, a medida que pasaba el tiempo, la nueva mayoría fue sumando presentes, llegando a un total de 50 de los 80 diputados, realizando la sesión, primeramente para modificar el reglamento, a fin de permitir elegir la mesa directiva ya ahora, y luego, si ya para definir a las nuevas autoridades.

Llamativas ausencias

En este caso, las ausencias pueden considerarse afines al cartismo, y en tal sentido, hay nombres que no sorprenden, pero sí destacan.

Es el caso de Guadalupe Aveiro, supuestamente oficialista, que asumió el día antes en reemplazo del imputado Juan Carlos Ozorio.

Tampoco asistieron los llanistas, Édgar Ortiz, Enrique Mineur, María de las Nieves López y Marcelo Salinas.

Hecho inédito en el periodo 2018-2023 es que la oposición no se haya sometido al cartismo y haya logrado la presidencia y una mayoría, a priori, de 50 votos.

Tras patotear, “Bachi” pide nulidad

Según quedó evidenciado en un vídeo, antes del bochornoso inicio de sesión de ayer en Diputados, el líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, Basilio “Bachi” Núñez, afirma mientras habla por teléfono: “Ahora vamos a entrar a armar quilombo y salir”.

Honor Colorado sostiene que la elección de nuevas autoridades fue irregular, ya que supuestamente no había quórum.

“Yo vine a hacer ‘quilombo’ como dije, porque ellos vinieron y atropellaron el reglamento interno y la constitución”, dijo Núñez.

De esta manera reconoció que fue a patotear, pero intentó justificarse, diciendo que actuó así “porque es incorrecto lo que están haciendo, ¿o yo me tengo que callar, tengo que venir a aplaudir? Yo soy el líder de una bancada a la que le faltaron el respeto”.

Anunció que pretenden accionar legalmente para declarar nula la sesión.

Presidente por sorteo

En otro vídeo que también trascendió ayer, se observa que la elección de Carlos María López (PLRA, bancada A) se dio de manera fortuita, es decir, por sorteo.

En el material audiovisual se observa como el nombre de López es extraído de una caja al azar por quién será su vicepresidenta segunda, Norma Camacho (PEN).