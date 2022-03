Hacienda tiene aún US$ 432 millones provenientes de bonos para transferir

El informe de la cartera económica da cuenta de que en los últimos diez años se realizaron once colocaciones de títulos de deuda en el mercado internacional para captar recursos por más de US$ 6.055 millones.

Los fondos provenientes de estos endeudamientos fueron destinados a financiar gastos de capital o inversiones, para “bicicletear” los vencimientos de la deuda pública, aportar a organismos internacionales y hasta para cubrir gastos corrientes en tiempos de pandemia por covid-19.

Lea más: Hacienda aún dispone de fondos de bonos soberanos

Los datos indican que desde 2013, año en el que se realizó la primera emisión, durante el gobierno de Federico Franco (PLRA), hasta el presente ejercicio 2022, el mayor monto emitido fue en 2020.

Ese año subastaron en el mercado internacional bonos por US$ 1.450 millones, en una primera operación US$ 450 millones para financiar inversiones presupuestadas y luego, US$ 1.000 millones para hacer frente a la emergencia sanitaria por covid-19.

Bonos por transferir

El informe revela que tras la última colocación realizada en enero pasado, el Tesoro Público tiene aún disponibles US$ 432,9 millones para transferir a las entidades para su ejecución dentro de lo que dispone la ley de presupuesto, de los que el 46% corresponde a la emisión 2022 y el resto a remanentes de años anteriores.

De este monto disponible, Hacienda tiene asignado US$ 247,7 millones generalmente previstos para el pago de la deuda; el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cuenta con US$ 163,2 millones; el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) tiene US$ 15 millones para construcción de viviendas sociales.

Lea más: Hacienda ya canjeó bonos soberanos por US$ 630 millones

También el Ministerio de Defensa Nacional tiene asignado US$ 3,4 millones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) US$ 3,5 millones, que serían para inversiones en infraestructura.

Estas dos últimas instituciones aparecen en enero, ya que hasta diciembre del año pasado no estaban incluidas en el informe mensual que emite la cartera para dar a conocer el estado del endeudamiento público.

Bicicleteo de deudas

La última colocación de bonos soberanos Hacienda realizó el 20 enero último, por un monto de US$ 500,6 millones.

De ese total emitido, sin embargo, US$ 199,3 millones son parte del nuevo endeudamiento autorizado por ley de presupuesto vigente para financiar gastos de capital y el servicio de la deuda; en tanto que US$ 301,3 millones fueron para canjear los bonos soberanos que vencen en 2023 y 2026, autorizado por la ley de administración de pasivos o de “bicicleteo” de deudas.

Lea más: Hacienda podrá emitir bonos hasta US$ 2.780 millones para “bicicletear”

Con este tipo de operaciones, de trasladar los vencimientos para más adelante buscan alivianar el pago del próximo año y los que vencerán en cuatro años.