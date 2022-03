Santiago Peña ocupa predio municipal y busca blanquear situación

Ubicado sobre Cándido Vasconcellos casi Pino González, en el barrio Trinidad de Asunción, un bien municipal de 180 metros cuadrados es ocupado desde el 2019 por Santiago peña, actual candidato a la presidencia de la República por el equipo de Horacio Cartes. El inmueble tiene la cuenta catastral 15-0201-50 y figura a nombre de la Municipalidad de Asunción en la web del Servicio Nacional de Catastro.

Santiago Peña ha solicitado a la Municipalidad que le venda el terreno para “blanquear” la situación, pero lo ocupó antes, sin ningún permiso, e incluso ya construyó su casa.

Lea más: Santi Peña pontifica sobre transparencia y le recuerdan su “bosque de corruptos”

El presidente de la Junta Municipal, Luis Bernal (ANR) informó que el mensaje en el que se solicita la venta fue remitido por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) en enero. Aprobado por la Intendencia, la solicitud fue derivada a la Comisión de Hacienda para su estudio.

El concejal Augusto Wagner (PLRA) explicó que sí se puede hacer una compra directa de un inmueble municipal, pero que Santiago Peña debería haber hecho la solicitud antes de ocupar el terreno y no al revés. Recordó que la Comuna no está obligada a vender el espacio. El liberal explicó que la Municipalidad puede realizar la venta en tres tipos de cotizaciones. La primera es la social, la segunda, la municipal, y la tercera, la que tiene “precio de mercado”. Según el edil, Peña debe comprar a esta última tarifa.

Lea más: Santiago Peña dijo que denuncias de Giuzzio son desacertadas y si ocurrieron es por su inoperancia

La ordenanza 33/95 de “Tierras Municipales” dicta en su artículo 16, sobre las personas individuales, que “podrán solicitar en arrendamiento, en uso o en compra un bien público de dominio privado municipal, quienes demuestren su necesidad social de utilizarlo para vivienda”.

Asimismo, el concejal Félix Ayala (PLRA) informó que habrá dos dictámenes en la Comisión de Hacienda, puesto que la bancada liberal se opondrá a su aprobación y colorados darían los votos a favor. Los liberales sostienen que el precio al que será vendido el inmueble es un monto mucho menor al que debería. Sin embargo, no pudieron detallar aún los números.

Peña aceptó que construyó casa en terreno que no es suyo

A su vez, Santiago Peña, no respondió a nuestras llamadas y mensajes, pero habló con radio Monumental. Aceptó que compró la propiedad en el 2013 y en noviembre del 2018 inició el trámite municipal para la compra del terreno. Sin embargo, admitió que ya en el 2019 empezó a construir su casa, en un terreno que no es suyo. En otra parte de la entrevista, alegó que si el terreno no aparece en sus declaración jurada es porque aún no está a su nombre, una vez más, aceptando la irregular obra.

Por su parte, el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez, negó la denuncia a través de su cuenta de twitter.