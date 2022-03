Antigripal: sin vacunas hasta abril, aumentan los casos respiratorios en las escuelas

Además del covid-19, otros virus respiratorios como faringitis, amigdalitis e influenza se fortalecen actualmente en las instituciones educativas donde tras dos años de clases virtuales se retomaron las actividades presenciales, advirtió el Ministerio de Salud Pública (MSPyBS).

La doctora Sandra Irala, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, pidió a los padres y docentes aplicar “filtros de supervisión” en las escuelas y colegios para reducir y evitar los contagios.

Lea más: Salud Pública sin vacuna antigripal ni fecha para recepción del antiviral

“Estamos teniendo reportes de instituciones educativas en el que se ve un aumento de reposos por cuadros respiratorios que van desde faringitis, amigdalitis, cuadros de influenza y otros”, manifestó la epidemióloga.

La directora de Vigilancia de la Salud recordó que además de existir una circulación comunitaria del covid-19, se acerca la temporada de otoño e invierno, meses en que habitualmente aumentan los cuadros de influenza y otros virus respiratorios, por lo que instó a los padres a tomar todos los recaudos.

Las medidas, sin embargo, no van más allá de la contención no farmacológica, ya que Salud Pública no dispone todavía de las vacunas contra la influenza para inmunizar a la población más vulnerable, principalmente a los niños que están en constante y peligrosa exposición.

Vacunas recién en abril

Según dijo el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), durante la última conferencia de prensa, la cartera sanitaria apenas está tramitando la documentación de compra del antiviral contra la influenza y “esperan” poder recibir el cargamento de vacunas en abril.

Lea también: Ayolas con casos de influenza y sin vacunas

Es así que en caso de que se detecte a un estudiante con síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, secreción nasal y otros, Salud Pública se limita a recomendar a los padres “no enviar a sus hijos a la escuela”.

En las farmacias de plaza, el costo de la dosis antigripal tiene un costo que ronda los G. 160.000, monto que para muchas familias ya excede el gasto mensual.

Vacunación pediátrica anticovid es muy baja

Entre enero y febrero, Vigilancia de la Salud registró poco más de 24.000 contagios de coronavirus en la población menor de 19 años, equivalente al 14% de todos los casos de covid-19 registrados por la cartera sanitaria. Asimismo, en el mismo periodo se reportaron 17 muertes pediátricas.

Desde Salud Pública recordaron la importancia de la vacunación anticovid de niños y adolescentes que por el momento sigue siendo baja y representa tan solo al 24% de los niños de 5 a 11 años y al 44% de los adolescentes de 12 a 17 años, según el PAI.