Empresas de transporte público suspenden servicios en Villarrica

Las empresas Guaireña SRL y Ybytyruzú SRL de transporte público de pasajeros de media y larga distancia, a través de un comunicado indicaron la suspensión de la totalidad de sus servicios ante la situación de bloqueo de rutas en distintos puntos del país. Las demás empresas de transporte público de corta distancia también suspendieron los servicios.

La administradora de la terminal de ómnibus de Villarrica, Juana Giménez, explicó que varias empresas de transporte público no pudieron realizar sus viajes por los cortes de rutas.

“La empresa Guaireña y Ybytyruzú ya informaron oficialmente que suspenden sus servicios hasta nuevo aviso, tengo entendido que también los taxistas se unieron a las manifestaciones. Hubo pasajeros varados aquí en la terminal, gente que tenía que viajar a Asunción y Ciudad del Este, pero ya se retiraron”, comentó Giménez.

Intensifican cierre de rutas

Por tercer día consecutivo, continúan las manifestaciones en el cruce Villarrica-Paraguarí sobre la ruta PY08 por parte de los camioneros. Desde hoy también se adhirieron a la causa la asociación de radiotaxi de Villarrica y cañicultores de diferentes puntos del Guairá.

El cierre de ruta se realiza de forma intermitente, por aproximadamente 20 minutos. Se libera el paso por otros 10 a 15 minutos, y luego vuelven a cortar el tráfico.

Los manifestantes no permiten el paso de camiones de gran porte, ómnibus y otros vehículos que se dedican al flete. También analizan realizar un cierre indefinido del tramo.

Apoyan la causa

Durante los bloqueos de la ruta se generan largas colas de vehículos de diferentes tipos, y los conductores deben aguardar por varios minutos hasta que se vuelva a liberar el tráfico. Muchos optan por retornar a su lugar de partida.

En su mayoría, los conductores apoyan la causa que finalmente beneficiará a la población en general, en el caso de que se logre disminuir el precio del combustible.

Hasta el momento, en estos tres días de manifestación y cierres de ruta, no se han registrado incidentes. A excepción de algunas discusiones entre camioneros, que no se adhieren a la movilización, pero que no pasa a mayores, según indicó el Comisario Ppal. Carlos Suárez, encargado de la cobertura policial en la zona.

