Cuestionan préstamo para subsidiar combustible

El senador Stephan Rasmussen (PPQ) aseguró que el llamado “fondo de estabilización” no es una alternativa viable para solucionar la suba del combustible, sobre todo porque se creará a través de un préstamo de US$ 100 millones que será pagado con los impuestos de la ciudadanía. Además, pidió al Ejecutivo que se garantice el libre tránsito de la ciudadanía y no actúe en base a un “chantaje”.