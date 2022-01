¿La quimioterapia puede esperar? Pacientes del IPS sufren falta de costosos medicamentos

Sonia Benítez es una paciente oncológica que denunció que, además de otras pacientes de cáncer, sufren la falta de estos insumos. En su caso, precisó que el día 31 de enero debe empezar una nueva fase de su tratamiento con drogas con las que IPS no cuenta.

“Soy paciente oncológica hace tres meses, en el Hospital Central del IPS. Estoy con quimioterapia, son 16 sesiones. 12 sesiones termino el lunes (24 de enero), que es con una droga que hay, que no me hicieron faltar en ninguna sesión esa droga; pero el 31 de enero paso a otra droga, son dos drogas que serían más fuertes”, dijo Benítez, indicando que estos medicamentos son Doxorrubicina y Ciclofamida.

Pero Benítez no solo contó su situación, sino la de sus compañeras de quimioterapia. “Estoy en un grupo de IPS donde están varias guerreras, luchando contra la enfermedad. Estas drogas están sin existencia en IPS”, añadió.

Y peor aún: las mujeres que no tengan los insumos para hacerse la quimioterapia pierden el turno. “Si no comprás, perdés el turno. Ellos no dan explicaciones, te dicen que no hay y que hay que comprar”, lamentó.

Estas drogas para las quimioterapias cuestan alrededor de G. 7.000.000 para cada sesión y muchas de ellas tienen que acudir a farmacias de Clorinda para encontrar los medicamentos a un precio más conveniente, que sigue siendo elevado: la droga más barata cuesta alrededor de G. 3.000.000.

Sin fecha de provisión

“De este grupo de medicamentos, una parte está pendiente de entrega por parte de proveedores a los cuales les estamos insistiendo y la otra está en etapa de evaluación de ofertas, etapa previa a la adjudicación”, respondió Juan José Sánchez, director de Logística de Suministros de la Salud del IPS, ante la consulta de ABC Color sobre por qué sucedía esto.

Sánchez añadió que solo contarán con los medicamentos “a medida que los proveedores vayan entregando” y que “muchas veces (los proveedores) alegan problemas logísticos”, sin dar fecha de cuándo podría solucionarse este grave problema.

Mientras tanto, los asegurados del IPS tienen que vérselas para conseguir las drogas y tratar de hacerse las sesiones de quimioterapia: de lo contrario, solo les queda esperar.